Studiot e reja të lojërave shkëlqejnë në TIGA Awards 2023

Organizata tregtare në Mbretërinë e Bashkuar TIGA mbajti së fundmi ceremoninë e saj vjetore të çmimeve, duke nderuar arritjet e jashtëzakonshme në industrinë e lojrave. Çmimet e këtij viti shfaqën inovacionin dhe kreativitetin e studiove të lojërave në zhvillim, duke theksuar kontributin e tyre në peizazhin gjithnjë në zhvillim të lojërave.

Nga ceremonia fituese doli Studios Dlala, e cila mori çmimin prestigjioz Loja e Vitit për krijimin e tyre magjepsës, Disney Illusion Island. Kjo lojë magjepsëse jo vetëm që siguroi nderin më të lartë, por gjithashtu fitoi titullin e lojës më të mirë sociale, duke magjepsur lojtarët me lojën e saj zhytëse dhe historinë magjepsëse.

Ustwo Games doli si një tjetër fitues i dukshëm, duke fituar njohje në dy kategori. Me lojën e tyre nxitëse, Desta: Kujtimet ndërmjet, Ustwo Games jo vetëm që fitoi Çmimin e Diversitetit, por mori edhe çmimin Kreativiteti në lojëra. Desta: The Memories Between depërton në dimensione të reja të tregimit, duke u ofruar lojtarëve një përvojë të freskët dhe gjithëpërfshirëse të lojërave.

Sumo Digital, një studio e shquar e njohur për mjeshtërinë e saj të jashtëzakonshme, siguroi çmimin Best Large Studio, një dëshmi e përkushtimit dhe talentit të tyre. Përveç kësaj, ata pretenduan gjithashtu nderin e të qenit marrësi i parë i kategorisë së re të Iniciativës për Zhvillimin e Talentit më të Mirë. Angazhimi i Sumo Digital për të ushqyer talentin dhe për të nxitur rritjen brenda industrisë ka fituar njohje të merituar.

Çmimet TIGA 2023 prezantoi dy kategori të reja për të festuar përsosmërinë në fusha të ndryshme. Playground Games fituan çmimin "Përkushtimi ndaj mirëqenies në vendin e punës", duke treguar përkushtimin e tyre për të nxitur një mjedis pozitiv pune. Ndërkohë, Rocksteady Studios u nderua me çmimin "Përkushtimi ndaj ESG" për praktikat e tyre të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.

Njohja u shtri përtej studiove për individë të shquar që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në industrinë e lojrave. Drejtoresha e Burimeve Njerëzore e Playground Games, Geraldine Cross, mori çmimin e jashtëzakonshëm individual, duke vlerësuar lidershipin e saj të jashtëzakonshëm dhe kontributin në suksesin e kompanisë. CEO i Flix Interactive, John Tearle, iu dha Çmimin e Lidershipit të Jashtëm, duke njohur qasjen e tij vizionare për zhvillimin e lojërave.

Ceremonia e TIGA Awards 2023 ishte një sukses i jashtëzakonshëm, me më shumë se 350 pjesëmarrës të mbledhur në prestigjiozin Troxy London. Fituesit e këtij viti përfaqësojnë një valë të re talentesh dhe inovacioni në industrinë e lojërave, duke shtyrë kufijtë dhe duke magjepsur lojtarët në mbarë botën.

FAQs

1. Çfarë është çmimi TIGA?

Çmimet TIGA janë një ngjarje vjetore që njeh përsosmërinë dhe inovacionin brenda industrisë së lojrave në MB.

2. Cila lojë fitoi çmimin Loja e Vitit në TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island, i zhvilluar nga Dlala Studios, u kurorëzua si loja e vitit në TIGA Awards 2023.

3. Cila studio fitoi çmimin më të mirë të studios së vogël?

Çmimi më i mirë i studios së vogël shkoi për Dlala Studios për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në industrinë e lojrave.

4. Kush e fitoi çmimin Kreativiteti në lojëra?

Ustwo Games u nderua me çmimin Creativity in Games për krijimin e tyre magjepsës, Desta: The Memories Between.

5. Cila studio siguroi çmimin Best Talent Development Initiative?

Sumo Digital u bë marrësi i parë i çmimit të Iniciativës për Zhvillimin e Talentit më të Mirë në TIGA Awards 2023, duke treguar angazhimin e tyre për të ushqyer talentin brenda industrisë së lojrave.