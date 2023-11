A e bleu Kina Walmart?

Vitet e fundit, ka pasur thashetheme të vazhdueshme që qarkullojnë në mediat sociale dhe faqet e internetit të teorive konspirative që pretendojnë se Kina ka blerë gjigantin e shitjes me pakicë Walmart. Këto thashetheme kanë shkaktuar konfuzion dhe shqetësim tek shumë njerëz. Megjithatë, është e rëndësishme të ndash faktin nga trillimi dhe të shqyrtohet e vërteta pas këtyre pretendimeve.

E vërteta:

Ndryshe nga thashethemet, Kina nuk e ka blerë Walmart. Walmart është një korporatë shumëkombëshe amerikane e shitjes me pakicë e themeluar nga Sam Walton në vitin 1962. Ajo operon si një zinxhir hipermarketesh, supermarketesh me zbritje dhe dyqane ushqimore, me selinë e saj në Bentonville, Arkansas. Ndërsa Walmart ka një prani të konsiderueshme në Kinë, me dyqane të shumta dhe një sipërmarrje të përbashkët me një kompani kineze, ajo mbetet një kompani në pronësi dhe operim amerikan.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është një korporatë shumëkombëshe?

Përgjigje: Një korporatë shumëkombëshe është një kompani që operon në shumë vende, me seli në një vend dhe filiale ose degë në të tjera. Këto korporata kryejnë biznes dhe kanë një prani fizike në vende të ndryshme.

Pyetje: A është Walmart në pronësi të ndonjë vendi të huaj?

Përgjigje: Jo, Walmart nuk është në pronësi të ndonjë vendi të huaj. Është një kompani e tregtuar publikisht e listuar në bursën e Nju Jorkut dhe është në pronësi të aksionarëve nga e gjithë bota.

Pyetje: Pse vazhdojnë këto thashetheme?

Përgjigje: Thashethemet qarkullojnë shpesh për shkak të keqinformimit, teorive të konspiracionit ose keqkuptimeve. Në rastin e thashethemeve China-Walmart, ai mund të rrjedhë nga zgjerimi i operacioneve të Walmart në Kinë, duke bërë që disa të besojnë gabimisht se Kina e ka blerë kompaninë.

Si përfundim, pretendimi se Kina ka blerë Walmart nuk është gjë tjetër veçse një thashetheme e pabazë. Walmart mbetet një korporatë shumëkombëshe në pronësi dhe operim amerikan. Është e rëndësishme të verifikoni informacionin përpara se të besoni dhe përhapni thashetheme të tilla, pasi ato mund të çojnë në konfuzion dhe ankth të panevojshëm.