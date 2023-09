By

Botuesi Aniplex ka njoftuar një lojë të re në stilin e lojës në bord të titulluar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! për Nintendo Switch. E vendosur të dalë në 2024, kjo lojë bazohet në seritë jashtëzakonisht të njohura të anime dhe manga Demon Slayer. Megjithatë, për momentin, do të jetë në dispozicion vetëm në Japoni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ndjek adaptimin e parë të videolojërave të ekskluzivitetit, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, i cili u lançua në vitin 2021 dhe erdhi në Nintendo Switch në 2022. Ndërsa detaje rreth Mezase! Saikyou Taishi! aktualisht janë të kufizuara, traileri i njoftimeve dhe uebfaqja zyrtare e Demon Slayer ofrojnë pamje të asaj që lojtarët mund të presin.

Ndryshe nga përshtatja e mëparshme e lojës luftarake, Mezase! Saikyou Taishi! duket të jetë më i përqendruar në një përvojë të ngjashme me lojën në bord, duke marrë potencialisht frymëzim nga seria e njohur Mario Party. Megjithëse mekanika specifike e lojës nuk është zbuluar, fansat e Demon Slayer mund të parashikojnë një përvojë gjithëpërfshirëse dhe tërheqëse të ngjashme me lojën luftarake të mirëpritur.

Ndërsa një version perëndimor nuk është konfirmuar, ka shpresë që fansat jashtë Japonisë gjithashtu do të kenë mundësinë të shijojnë Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Të apasionuarit pas Demon Slayer mund të ndajnë emocionet dhe pritjet e tyre për lojën në komente.

