Detaje të reja u zbuluan: Final Fantasy 7 Rebirth prezanton tipare dhe personazhe emocionuese të lojës

Square Enix ka shpërndarë së fundmi një bollëk detajesh të reja të lojës dhe imazhe shoqëruese të Final Fantasy 7 Rebirth, si dhe një trailer të transmetuar nga Red XIII që përmbledh ngjarjet e episodit të parë të trilogjisë. Ky përmbledhje do të përfshihet në menynë kryesore të lojës për lojtarët që kanë nevojë për një rifreskim në Final Fantasy 7 Remake. Me çdo përditësim të ri, fansat po i afrohen më shumë publikimit të shumëpritur më 29 shkurt 2024.

Ndër veçoritë emocionuese të konfirmuara nga studio është rikthimi i modaliteteve luftarake Active dhe Classic. Lojtarët do të kenë edhe një herë mundësinë për të zgjedhur midis veprimeve me ritme të shpejta ose një qasjeje më strategjike dhe të qëllimshme. Për më tepër, do të prezantohet një modalitet i ri i vështirësisë i quajtur Dynamic. Kjo mënyrë i lejon lojtarët t'i japin lamtumirën rritjes tradicionale duke përshtatur nivelin e vështirësisë së armiqve sipas aftësive të lojtarit, duke e bërë lojën më sfiduese ose duke lejuar fitore më të lehta.

Square Enix ka zbuluar gjithashtu detaje rreth rajoneve dhe personazheve të reja në Rebirth. Një nga këto rajone është Miniera Mythril, e cila dikur ishte një minierë e begatë që lidhte shkretëtirën me Junon. Megjithatë, ajo ra në mospërdorim pasi Korporata Shinra zhvilloi një mineral superior dhe miniera u infektua me përbindësha.

Janë prezantuar edhe personazhe të rinj. Broden, pronari i hanit të Kalmit, ka armiqësi ndaj Shinra dhe ofron të ndihmojë Cloud-in dhe miqtë e tij të shpëtojnë nga armiqtë e tyre të korporatës. Priscilla, një vajzë e re gazmore që jeton pranë Junon, ka një shqetësim të thellë për sigurinë e delfinit që stërvit, pasi reaktori mako aty pranë ka kontaminuar ujërat përreth. Billy, nipi i Bill-it dhe pronari i fermës chocobo, humbi prindërit e tij në një moshë të re dhe ofron t'i mësojë Cloud-it dhe shokëve të tij bazat e kapjes me çokobo në këmbim të vizitës në dyqanin e motrës së tij. Më në fund, Chloe, motra e përzemërt e Billy-t, drejton një dyqan në fermën ku ajo shet materiale artizanale dhe kuriozitete të tjera.

Përveç personazheve të rinj, Square Enix ka zgjeruar aftësitë e Synergy që do të jenë të disponueshme në Rebirth. Kjo veçori lejon dy personazhe të ekzekutojnë sulme të fuqishme të përbashkëta, me aftësi të ndryshme që zhbllokohen ndërsa lojtarët e nivelojnë grupin e tyre. Shembuj të këtyre aftësive të Synergy përfshijnë Cloud që lëshon Tifa-n në një armik për një sulm tandem të quajtur Relentless Rush dhe Barret që hedh Red XIII me shpejtësi të lartë për të kryer Overfang.

Për më tepër, Square Enix ka zbuluar detaje të reja në lidhje me mekanikën e lojës së Red XIII, i cili bëhet një personazh i luajtshëm për herë të parë. Aftësitë e Red XIII rrotullohen rreth sulmeve të shpejta fizike dhe magjike me rreze të gjatë, siç është Starfust Ray. Aftësia e tij unike, Vengeance Mode, e lejon atë të kthejë fuqinë e sulmeve të armikut kundër tyre.

Ndërsa data e publikimit po afron, fansat mund të presin përditësime dhe surpriza edhe më emocionuese nga Final Fantasy 7 Rebirth. Me shtimin e një historie të re të përqendruar te Zack dhe përfshirjen e mundshme të retrospektivës së Sephiroth nga Final Fantasy 7 Ever Crisis, loja premton të jetë një përvojë emocionuese si për lojtarët veteranë ashtu edhe për të sapoardhurit.

FAQ:

Pyetje: Kur është data e lëshimit të Final Fantasy 7 Rebirth?

Përgjigje: Loja është caktuar të dalë më 29 shkurt 2024.

Pyetje: A do të ketë Final Fantasy 7 Rebirth mënyra të reja të lojës?

Përgjigje: Po, lojtarët mund të presin rikthimin e modaliteteve luftarake Active dhe Classic, si dhe shtimin e një modaliteti të ri vështirësie të quajtur Dynamic.

Pyetje: A ka ndonjë personazh të ri në Final Fantasy 7 Rebirth?

Përgjigje: Po, loja do të prezantojë personazhe të rinj, duke përfshirë Broden, Priscilla, Billy dhe Chloe.

Pyetje: Cilat janë aftësitë e Synergy në Rilindjen e Final Fantasy 7?

Përgjigje: Aftësitë e sinergjisë janë sulme të fuqishme të përbashkëta që dy personazhe mund të ekzekutojnë së bashku, me aftësi shtesë që zhbllokohen ndërsa lojtarët e nivelojnë grupin e tyre.

Pyetje: A do të jetë Red XIII një personazh i luajtshëm në Final Fantasy 7 Rebirth?

Përgjigje: Po, Red XIII do të jetë një personazh i luajtshëm në lojë, me aftësi unike luftarake dhe një aftësi të quajtur Vengeance Mode.

Pyetje: A ka ndonjë lidhje midis Final Fantasy 7 Rilindh dhe Final Fantasy 7 Ever Crisis?

Përgjigje: Po, Final Fantasy 7 Rebirth do të shfaqë një histori të re të përqendruar te Zack, dhe mund të ketë edhe elementë nga retrospektiva e Sephiroth të përfshirë në Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Burimi: IGN France)