Astronauti Frank Rubio ka thyer rekordin e vetëm të fluturimit hapësinor të NASA-s duke kaluar 356 ditë të vazhdueshme në hapësirë. Rubio, së bashku me anëtarët e tjerë të ekuipazhit, komandantin Sergey Prokopyev dhe inxhinierët e fluturimit Dmitri Petelin, ka qenë pjesë e ekuipazhit të Ekspeditës 69 në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) për më shumë se një vit.

Misioni i thyerjes së rekordeve të Rubios u festua nga astronauti Mark Vande Hei, i cili më parë mbante rekordin e 355 ditëve të vazhdueshme në hapësirë. Vande Hei e uroi Rubion gjatë një bisede të para-regjistruar hapësirë-tokë më 5 shtator.

Ekuipazhi aktual i Expedition 69 përbëhet nga dy grupe të veçanta, njëri prej të cilëve ka qenë në stacionin hapësinor për gati një vit. Grupi tjetër, duke përfshirë Rubio, ka qenë në bord që nga 27 gushti. Në fund të muajit, anëtarët më jetëgjatë të ekuipazhit do të nisen, duke shënuar fundin e qëndrimit të tyre rekord në hapësirë.

Ndërkohë, tre anëtarë të rinj të ekuipazhit po përgatiten të bashkohen me ISS. Astronauti i NASA-s Loral O'Hara, së bashku me kozmonautët e Roscosmos, Oleg Kononenko dhe Nikolai Chub, do të nisen nga kozmodromi Baikonur në Kazakistan në një anije të ekuipazhit Soyuz MS-24. Ata janë planifikuar të ankorohen në modulin Rassvet të ISS pak më shumë se tre orë pas nisjes.

Ekuipazhi i ri do të kryejë kërkime të avancuara hapësinore gjatë misionit të tyre gjashtëmujor. Kjo përfshin eksperimente shkencore të mikrogravitetit që do të kontribuojnë në kuptimin tonë të kushteve të jetesës në hapësirë ​​dhe do të përfitojnë njerëzit si në Tokë ashtu edhe në hapësirë.

Përveç aktiviteteve të vazhdueshme në ISS, entuziastët e hapësirës mund të qëndrojnë të përditësuar duke ndjekur blogun e stacionit hapësinor, @space_station dhe @ISS_Research në platformat e mediave sociale. Pikat kryesore të videos javore mund të gjenden gjithashtu në faqen e përditësimit të videove të NASA-s.

