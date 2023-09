Crash Team Rumble Sezoni 2: Harta të reja, Modaliteti, Hero dhe Battle Pass

By

Sezoni 2 i Crash Team Rumble ka mbërritur me shtesa të reja emocionuese në lojë. Lojtarët mund të presin harta të reja, një modalitet të ri, një hero të ri dhe një kalim lufte krejtësisht të ri. Përditësimi më i fundit sjell një pamje të re të lojës, duke ofruar mënyra të reja për të luajtur dhe argëtim të pafund për fansat e Crash.

Një nga pikat kryesore të sezonit 2 është prezantimi i Partisë Mode. Ky remix i bashkëpunimit me 4 lojtarë ofron një pushim nga ndeshjet konkurruese dhe i lejon lojtarët të çlodhen. Ai përbëhet nga 5 raunde të veçanta mini-lojërash, secila me sfidat e veta. Puna ekipore është thelbësore pasi lojtarët duhet të punojnë së bashku për të përmbushur detyrat dhe për të mbledhur orët për të rritur kohën e tyre të mbetur. Zotërimi i çdo Wave Mode Party mund të zhbllokojë edhe një Boss Wave sekret, duke i vënë aftësitë e veteranëve të Crash në testin përfundimtar.

Raundet e modalitetit të festave përmbajnë lloje të ndryshme të lojës. Në Speed ​​Run, lojtarët garojnë nëpër tabela shpejtësie duke shmangur rreziqet si parakolpët dhe arkat nitro. Çfarë është Cookin? kërkon që lojtarët të mbledhin përbërës të veçantë dhe t'i shtojnë ato në një tenxhere që udhëton nëpër hartë. Get Lit sfidon lojtarët që të përdorin një qiri për të ndezur fenerë të shpërndarë rreth një kulle përpara se të mbarojë koha. Në Dig It, lojtarët kërkojnë për kocka të varrosura dhe i mbledhin ato në qendër për të zbuluar një skelet të plotë. Më në fund, Balloon Bounce, që do të publikohet më vonë në sezonin 2, i ngarkon lojtarët që të kërcejnë nëpër balona për të fituar pikë.

Për më tepër, Sezoni 2 prezanton një hero të ri të quajtur Ripto. Ky personazh, me prejardhje nga universi Spyro, mban një skeptër dhe zotëron magji vdekjeprurëse dhe të fuqishme. Aftësitë e Ripto përfshijnë lëshimin e topave të zjarrit, thirrjen e rrufesë dhe krijimin e valëve të cunamit. Lojtarët e aftë mund t'i kombinojnë këto aftësi për të lëshuar kombinime shkatërruese. Ripto do të jetë në dispozicion më vonë gjatë sezonit.

Për të plotësuar veçoritë e reja të lojës, Sezoni 2 ofron dy harta të reja: Waste Deep dhe Jazz Junction. Waste Deep i çon lojtarët në kanalizime të rrezikshme të mbushura me eksperimente të Cortex, ndërsa Jazz Junction është një hartë e gjallë gjatë natës me një atmosferë xhazi. Çdo hartë ofron sfidat dhe surprizat e veta unike.

Së fundi, Sezoni 2 vjen me një Battle Pass me 100 nivele, duke u ofruar lojtarëve mundësinë për të zhbllokuar lëkurë të reja, kozmetikë, muzikë dhe më shumë. Battle Pass mund të merret përmes Crash Team Rumble Deluxe Edition ose të blihet veçmas.

Sezoni 2 i Crash Team Rumble tani është drejtpërdrejt, duke sjellë një mori përmbajtjesh emocionuese në lojë. Pavarësisht nëse jeni adhurues i konkurrencës intensive ose i lojës bashkëpunuese, ky përditësim ka diçka për çdo entuziast të Crash. Mos e humbisni aksionin!

