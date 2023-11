Pse teknologjia e dorës së dytë duhet të jetë zgjedhja juaj kryesore për blerjet e festave

Sezoni i blerjeve të festave është në ecje të plotë dhe gjuetarët e pazareve po i shikojnë me padurim ofertat e së Premtes së Zezë dhe të së hënës Cyber, veçanërisht për pajisjet elektronike. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të mposhtur turmat dhe për të shijuar ende zbritje të konsiderueshme – duke marrë parasysh teknologjinë e dorës së dytë.

Sipas Lucas Rockett Gutterman, drejtor i US PIRG's Designed to Last Campaign, zgjedhja e elektronikës së përdorur jo vetëm që ju ndihmon të pengoni çmimet e të Premtes së Zezë gjatë gjithë vitit, por gjithashtu kontribuon në qëndrueshmërinë mjedisore. Fondi i Arsimit i Grupit të Kërkimit të Interesit Publik të SHBA (PIRG) ka publikuar një raport që thekson faktorët kryesorë që duhen marrë parasysh kur blini artikuj të rinovuar.

Gutterman shpjegon se shpesh ka pak ndryshim midis një elektronik të përdorur dhe një të ri. Kjo etiketë "kuti e hapur" ose "si e re" mund të nënkuptojë thjesht se artikulli ishte rimbushur pasi u kthye i pahapur. Duke bërë blerje të zgjuara dhe duke kuptuar se si këto terma përdoren nga shitësit me pakicë, ju mund të arrini oferta të mahnitshme.

Disa pajisje, të tilla si telefonat, tabletët, desktopët dhe laptopët, janë veçanërisht të përshtatshëm për blerje të dorës së dytë. Për shembull, falë një fushate të suksesshme nga PIRG, Google Chromebooks, laptopë të përballueshëm që përdoren gjerësisht në të gjithë vendin, tani zgjasin për një dekadë në vend që të skadojnë pas vetëm disa vitesh.

Nga ana tjetër, mund të dëshironi të tregoni kujdes kur blini televizorë të rinovuar dhe monitorë kompjuterësh. Këto produkte priren të jenë më të mëdha, më të brishta dhe sfiduese për t'u riparuar.

Kur zgjidhni artikuj të rinovuar, synoni produkte me cilësi të lartë nga markat e qëndrueshme. Duke zgjedhur artikujt që janë ndërtuar për të qëndruar dhe që mund të kenë qenë më të shtrenjta kur janë të reja, ju siguroheni që do të vazhdojnë t'ju shërbejnë mirë si blerje të dorës së dytë.

Përveç shijimit të kursimeve të kostos, blerja e teknologjisë së dorës së dytë është një zgjedhje e përgjegjshme për mjedisin. Gutterman shpjegon se shumica e ndikimit mjedisor të elektronikës vjen nga procesi i prodhimit të tyre. Burimet, energjia dhe materialet e nevojshme për prodhimin e telefonave inteligjentë, kufjeve, laptopëve dhe televizorëve janë të konsiderueshme. Duke blerë të rinovuar, ju mund të zvogëloni gjurmën mjedisore të një smartphone, për shembull, deri në 91%.

Përpara se të bëni një blerje, është jetike të njiheni me politikën e kthimit të ofruar nga shitësi. Në mënyrë tipike, ju do të keni një dritare 30-ditore për kthime, megjithëse mund të jetë më e shkurtër në disa raste.

Gati për të eksploruar botën e teknologjisë së dorës së dytë? Vizitoni faqen e internetit të PIRG për më shumë këshilla dhe udhëzime se si të përfitoni sa më shumë nga pazaret tuaja për pushime duke përfituar si portofolin tuaj ashtu edhe planetin.

FAQ:

Pyetje: Pse duhet të marr parasysh blerjen e teknologjisë së përdorur?

Përgjigje: Zgjedhja për artikuj të rinovuar ju lejon të shijoni zbritje gjatë gjithë vitit dhe kontribuon në qëndrueshmërinë mjedisore, pasi zvogëlon ndikimin e përgjithshëm mjedisor të elektronikës.

Pyetje: Cilat lloje të elektronikës janë të përshtatshme për blerje të dorës së dytë?

Përgjigje: Telefonat, tabletët, desktopët dhe laptopët janë opsione të shkëlqyera për blerje të dorës së dytë. Google Chromebooks, në veçanti, tani zgjasin për 10 vjet, falë një fushate të suksesshme nga PIRG.

Pyetje: A ia vlen të blihen të gjithë artikujt e rinovuar?

Përgjigje: Ndërsa shumica e pajisjeve elektronike mund të blihen të rinovuara, këshillohet të shmangni blerjen e televizorëve dhe monitorëve të kompjuterave të rinovuar për shkak të madhësisë, brishtësisë dhe sfidave të riparimit.

Pyetje: Si mund të sigurohem që po marr një produkt të mirë të rinovuar?

Përgjigje: Kërkoni marka të njohura për qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e tyre. Zgjedhja e artikujve që mund të kenë qenë më të shtrenjta kur janë të reja siguron cilësinë e tyre si blerje të dorës së dytë.

Pyetje: Cili është përfitimi mjedisor i blerjes së pajisjeve elektronike të rinovuara?

Përgjigje: Prodhimi i pajisjeve elektronike, duke përfshirë telefonat inteligjentë, kufjet, laptopët dhe televizorët, konsumon burime dhe energji të konsiderueshme. Duke blerë artikuj të rinovuar, ju mund të zvogëloni ndikimin mjedisor deri në 91%.

Pyetje: Çfarë duhet të kem parasysh në lidhje me kthimet?

Përgjigje: Njihuni me politikën e kthimit të shitësit, pasi mund të ndryshojë. Në shumicën e rasteve, do të keni një periudhë 30-ditore për kthime, por disa shitës mund të ofrojnë një periudhë më të shkurtër.