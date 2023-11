Aventurat e reja presin në DLC-në e Zgjerimit të Portit Hapësinor për Simulatorin e Ndërtimit

Construction Simulator, i zhvilluar nga Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, po i çon lojtarët në një udhëtim emocionues me zgjerimin e tij të fundit. Spaceport Expansion DLC prezanton një botë krejtësisht të re të mundësive për entuziastët e ndërtimit në platforma të ndryshme të lojërave.

Nisni një hartë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse të fushatës që do të magjeps imagjinatën tuaj. Me mbi 40 orë përmbajtje shtesë, ka mundësi të panumërta për të shfaqur aftësitë tuaja në ndërtim dhe për të trajtuar projekte sfiduese. DLC sjell një kthesë dinamike në lojë, duke i lejuar lojtarët të dizajnojnë dhe ndërtojnë bazën e tyre të lëshimit të raketës.

Ndërsa eksploroni yjet me DLC-në e zgjerimit të hapësirës për Simulatorin e Ndërtimit, do të jeni në gjendje të merrni rolin e një kontraktori të aftë, duke formësuar të ardhmen e eksplorimit të hapësirës. Nga vendosja e themeleve për platformat e lëshimit deri te montimi i komponentëve të ndërlikuar të raketës, loja ofron një përvojë realiste që me siguri do të kënaqë dëshirën tuaj për kreativitet dhe inovacion.

Spaceport Expansion DLC është i disponueshëm në platformat e njohura të lojërave, duke përfshirë PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X dhe PC. Bashkoni forcat me miqtë në internet dhe përfshihuni në lojën emocionuese të bashkëpunimit me shumë lojtarë ndërsa punoni së bashku për të realizuar projekte ndërtimi monumentale.

Bëhuni gati për të zhbllokuar një nivel të ri të eksitimit dhe aventurës në Construction Simulator. Zhytuni në DLC-në e zgjerimit të hapësirës dhe dëshmoni se mrekullitë e hapësirës shpalosen para syve tuaj. A jeni gati për të formuar të ardhmen e eksplorimit të hapësirës?

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Construction Simulator?

Përgjigje: Construction Simulator është një lojë simuluese e ndërtimit të bashkëpunimit në internet me shumë lojtarë, ku lojtarët marrin rolin e një kontraktori ndërtimi dhe trajtojnë projekte të ndryshme ndërtimi.

Pyetje: Çfarë ofron Spaceport Expansion DLC?

A: Spaceport Expansion DLC prezanton një hartë të re fushate, mbi 40 orë përmbajtje shtesë dhe aftësinë për të ndërtuar një bazë lëshimi raketash.

Pyetje: Në cilat platforma disponohet Spaceport Expansion DLC?

Përgjigje: DLC e Zgjerimit të Hapësirës është në dispozicion për PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X dhe PC.