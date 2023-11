Sony prezanton kamerën e gjithanshme pa pasqyrë α6700 në Indi

Sony ka prezantuar shtesën e tyre më të fundit në linjën e kamerave APS-C në tregun indian me kamerën e shumëpritur α6700 pa pasqyrë. Duke ofruar një kombinim të dizajnit kompakt, transportueshmërisë së jashtëzakonshme dhe funksionalitetit miqësor për përdoruesit, kjo aparat fotografik është vendosur për të bërë përshtypje të apasionuarve të fotografisë të të gjitha niveleve.

α6700 krenohet me një dizajn elegant dhe modern, duke e bërë atë një opsion tërheqës për përdoruesit në lëvizje. Një nga veçoritë e tij të rëndësishme përfshin një monitor LCD 3 inç me kënd të ndryshëm që mbështet funksionalitetin e prekjes. Kjo i lejon fotografët të lundrojnë lehtësisht nëpër cilësime, të rregullojnë pikat e fokusit dhe të rishikojnë imazhet e kapura me një prekje të thjeshtë në ekran.

Përveç ndërfaqes së tij intuitive, α6700 ofron një numërues të personalizueshëm, duke u ofruar fotografëve akses të shpejtë në cilësimet e tyre të preferuara. Kjo veçori sigurisht që do të tërheqë profesionistët që kërkojnë rregullime të shpejta në mjediset dinamike të xhirimit.

Kamera është e pajisur me një shikues elektronik, duke ofruar një përvojë fotografie të qartë dhe gjithëpërfshirëse. Pamjeku elektronik ofron një pamje paraprake të imazhit në kohë reale, duke i lejuar fotografët të kompozojnë me saktësi fotot e tyre dhe të bëjnë rregullime sipas nevojës.

Opsione të gjera lidhjeje janë përfshirë në α6700. Këto përfshijnë një fole për kartën microSD, Bluetooth 4.2, WiFi me dy breza, një lidhës mikro HDMI dhe funksionalitet të telekomandës. Këto veçori sigurojnë ndarjen pa probleme të imazheve, transferimin e skedarëve në pajisje të tjera dhe aftësitë e telekomandës.

Për ata që tashmë posedojnë lente, Sony ofron α6700 si një opsion vetëm për trupin me një çmim prej 1,36,990 Rs. Kjo u lejon fotografëve të kursejnë kostot duke përdorur lentet e tyre ekzistuese. Megjithatë, Sony ofron gjithashtu paketa të paketuara për klientët që preferojnë një konfigurim të plotë. Kamera me një lente 16-50 mm është në dispozicion me 1,47,490 Rs, ndërsa paketa e lenteve me zmadhim 18-135 mm ka një çmim prej 1,72,990 Rs.

Me veçoritë e tij të gjithanshme, dizajnin kompakt dhe lehtësinë e përdorimit, α6700 do të bëhet i preferuari i fotografëve që kërkojnë të kapin imazhe mahnitëse dhe të eksplorojnë botën e kamerave pa pasqyrë.