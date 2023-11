Bar i ri koktej në qendër të qytetit Kalamazoo ofron zbritje ekskluzive njëvjeçare për komunitetin

Shtesa më e re e Downtown Kalamazoo në skenën e koktejeve, Dabney & Co., po i lëkundet gjërat duke ofruar një mundësi unike për të apasionuarit pas koktejve. Me rastin e përvjetorit të tyre njëvjetor që përkon me natën më të madhe të vitit në bar, bar-koktej në modë po i dhuron komunitetit duke u dhuruar 50 klientëve me fat një zinxhir çelësash që do të zhbllokojë një zbritje njëvjeçare.

Në vend që thjesht të festojë momentin e tyre historik, Dabney & Co. synon të shprehë mirënjohje për klientët e saj besnikë dhe të kontribuojë në komunitetin e gjallë në qendër të qytetit Kalamazoo në një mënyrë kuptimplote. Zinxhiri i çelësave, i dhuruar pak njerëzve me fat, do të japë një zbritje bujare prej 15% për të gjitha porositë gjatë gjithë vitit 2024.

Me një sërë koktejesh të përpunuara me përpikëri, Dabney & Co. është bërë shpejt një destinacion popullor për njohësit e koktejeve dhe ata që kërkojnë një mbrëmje të këndshme në qendër të qytetit Kalamazoo. Nga shpikjet klasike deri te krijimet inovative të miksologjisë, miksologët ekspertë të lokalit nuk lënë asnjë gur pa lëvizur në përpjekjen e tyre për të krijuar libacionin perfekt.

E krijuar për të krijuar një atmosferë gjithëpërfshirëse dhe tërheqëse, Dabney & Co. mirëpret njësoj si fillestarët, ashtu edhe entuziastët me përvojë të koktejeve. Përkushtimi i barit për cilësinë, kreativitetin dhe shërbimin e shkëlqyer u ka dhënë atyre një ndjekës të përkushtuar dhe vlerësime të shumta brenda skenës lokale të miksologjisë.

FAQ:

Pyetje: Kur fillon zbritja njëvjeçare në Dabney & Co.?

Përgjigje: Zbritja fillon me marrjen e zinxhirit dhe do të jetë e vlefshme për të gjithë vitin 2024.

Pyetje: A mund ta përdor zbritjen njëvjeçare për çdo porosi?

Përgjigje: Po, zbritja prej 15% vlen për të gjitha porositë e bëra në Dabney & Co. në 2024.

Pyetje: Si mund të marr pjesë dhe të kem një shans për të marrë zinxhirin e çelësit?

Përgjigje: Dhurata është ekskluzive për përvjetorin e një viti të Dabney & Co. të mërkurën, më 22 nëntor. Patronët që bëjnë një blerje në këtë ditë do të përfshihen në shortin për zinxhirin e çelësave.