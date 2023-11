Performanca e re dhe e përmirësuar: Qytetet: Udhërrëfyesi i Zgjerimit të Skylines II vonohet për përmirësime

Qytetet: Skylines II, loja e dashur simuluese e ndërtimit të qytetit e zhvilluar nga Colossal Order, ka njoftuar një vonesë në udhërrëfyesin e saj të zgjerimit. Në përgjigje të reagimeve nga lojtarët në lidhje me problemet e performancës në versionin e PC dhe vendimit për të shtyrë lëshimin e konsolës deri në vitin 2024, ekipi i zhvillimit ka vendosur t'i japë përparësi performancës më të gjerë dhe rregullimeve të gabimeve përpara se të nxjerrë përmbajtje të re. CEO Mariina Hallikainen shprehu ndjesë për vonesën në një postim të fundit në blog, duke theksuar rëndësinë e sigurimit të një themeli të fortë përpara se të shtohen veçori të reja.

Përmbajtja e lejes së zgjerimit për Cities: Skylines II është shtyrë me një të katërtën. Paketa e aseteve të Beach Properties, e planifikuar fillimisht për t'u lëshuar në tremujorin e katërt 4, tani do të arrijë në tremujorin e parë të 2023. Për më tepër, paketat krijuese të Modern Architecture dhe Urban Promenades, të planifikuara fillimisht për tremujorin e parë 1, janë riplanifikuar për tremujorin e dytë 2024. Deluxe Soft Relax dhe Stacionet radio rock do të kenë gjithashtu vonesa, me datat e lëshimit të Q1 dhe T2024 2, respektivisht. Sidoqoftë, zgjerimi i Bridges & Ports mbetet në rrugën e duhur për një lëshim të tremujorit të dytë 2024.

Fokusi në performancën dhe korrigjimet e gabimeve buron nga një angazhim për të adresuar shqetësimet e ngritura nga komuniteti i lojtarëve. CEO Hallikainen shpjegoi se ekipi i zhvillimit po i kushton kohë për të zgjidhur çështje më komplekse pas adresimit të rregullimeve të shpejta. Ekipi aktualisht po punon për përmirësimin e performancës së GPU-së përmes rregullimeve grafike të detajeve dhe më pas do të kalojë në optimizimet e CPU-së për rregullimet e belbëzimit. Ata po shqyrtojnë në mënyrë aktive raportet e gabimeve nga lojtarët, me 100 çështje të riprodhueshme të identifikuara tashmë dhe 100 raporte të tjera që i nënshtrohen hetimeve të mëtejshme.

Deri në lançimin e lojës, Colossal Order dhe botuesi Paradox Interactive ngritën specifikimet minimale dhe të rekomanduara, duke pranuar se nuk kishin arritur standardet e tyre të dëshiruara. Pavarësisht kësaj, ata vendosën të vazhdojnë me lirimin ashtu siç ishte planifikuar. Megjithatë, pas publikimit, fansat shprehën zhgënjim me performancën, duke përmendur gabimet dhe mungesën e optimizimit, madje edhe në pajisjet e nivelit të lartë.

Pavarësisht pengesës fillestare, Colossal Order është e angazhuar për të përmirësuar stabilitetin e lojës. Pasi të kenë adresuar shqetësimet e performancës në versionin e PC, ata do të zhvendosin fokusin e tyre në lëshimin e konsolës dhe përmbajtjen e DLC. Është e qartë se ekipi i zhvillimit është i vendosur t'u ofrojë lojtarëve një përvojë të përmirësuar dhe të këndshme ndërsa ata vazhdojnë të punojnë me zell për të përsosur Cities: Skylines II.

FAQs

Pyetje: Pse po vonohet udhërrëfyesi i zgjerimit për Cities: Skylines II?

Përgjigje: Ekipi i zhvillimit ka vendosur t'i japë përparësi performancës dhe rregullimeve të gabimeve bazuar në komentet e lojtarëve rreth performancës së versionit të PC dhe shtyrjes së lëshimit të konsolës.

Pyetje: Cila përmbajtje në lejen e zgjerimit është prekur nga vonesa?

Përgjigje: Paketa e aseteve të Beach Properties, paketat e krijuesve Modern Architecture dhe Urban Promenades dhe stacionet radio Deluxe Relax dhe Soft Rock do të kenë të gjitha vonesa në datat e lëshimit të tyre.

Pyetje: Në cilat çështje fokusohet ekipi i zhvillimit gjatë kësaj vonese?

Përgjigje: Ekipi po përqendrohet në zgjidhjen e gabimeve komplekse dhe optimizimin e performancës, duke filluar me rregullimet grafike për performancën e GPU-së dhe duke vazhduar me optimizimet e CPU-së për rregullimet e belbëzimit.

Pyetje: A do të ndikojë vonesa në lëshimin e zgjerimit të Urave dhe Porteve?

Përgjigje: Jo, zgjerimi i Bridges & Ports mbetet në plan për një publikim të tremujorit të dytë 2.

Pyetje: Cili është plani i ekipit pas adresimit të shqetësimeve të performancës në versionin PC?

Përgjigje: Me përmirësimin e stabilitetit në versionin e PC-së, ekipi do të zhvendosë fokusin e tij në lëshimin e konsolës dhe përmbajtjen e DLC.