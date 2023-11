Artikull i ri: Lëshoni Nostalgjinë Vintage me Pedalin e Humbur nga Chase Bliss

By

Në botën e pajisjeve muzikore, ka një magjepsje në rritje me përqafimin e tingujve të thyer dhe lo-fi të së kaluarës. Dhe askush nuk e bën këtë më mirë se Chase Bliss, një kompani e njohur e njohur për ekspertizën e saj në prodhimin e pedaleve që transportojnë instrumentet tuaja në një mbretëri të nostalgjisë vintage. Krijimi i tyre i fundit, pedali Lossy, është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm me Goodhertz, një krijues i nivelit të lartë të shtojcave me një origjinë mbresëlënëse lo-fi.

Zemra e pedalit Lossy qëndron në kontrollin e tij të humbjes, i cili ofron tre mënyra të dallueshme, secila duke shtuar një karakter unik tingullit. Pavarësisht nëse dëshironi atmosferën e njohur MP3 me shpejtësi të ulët të biteve, frekuencat e zhveshura të kompresimit për një ton të vogël, ose defektet magjepsëse të Phase Jitter, Lossy e ka mbuluar atë. Dhe brenda këtyre mënyrave, mundësitë janë të pafundme, duke ju lejuar të rregulloni mirë intensitetin dhe efektin e përgjithshëm duke përdorur pullat Humbje dhe Globale.

Ndërprerësi i paketave është një tjetër veçori e spikatur e pedalit Lossy. Lënia jashtë saj ju jep thelbin e pastër të Lossy, ndërsa aktivizimi i Humbjes së Paketave prezanton braktisje që të kujtojnë një lidhje të dobët celulare. Përndryshe, kalimi te "Përsëritja e paketës" i plotëson ato boshllëqe me audio të ngrirë, që të kujton një CD që kapërcehet. Për të kontrolluar shpeshtësinë e këtyre ndërprerjeve, thjesht rregulloni çelësin e shpejtësisë.

Një aspekt veçanërisht tërheqës i pedalit Lossy është funksioni i tij i dedikuar i ngrirjes. Ndryshe nga pedalet e tjera, ai nuk e përsërit vetëm fragmentin e fundit të audios pafundësisht. Në vend të kësaj, ai evoluon me kalimin e kohës, duke zgjatur notat dhe duke u transformuar ndërsa luani. Kjo ju lejon të krijoni jastëkë magjepsës të ambientit, drone dhe peizazhe zanore gjithnjë në ndryshim.

Për të siguruar një tingull koheziv dhe të lëmuar, pedali Lossy ofron gjithashtu një seksion filtri dhe reverb. Këta përbërës shtesë ndihmojnë në përzierjen pa probleme të të gjithë elementëve. I fshehur brenda pedalit është një funksion kufizues dhe fitues automatik që shfaq detajet e ndërlikuara të efektit të Humbjes, duke parandaluar çdo humbje të nuancave muzikore.

Për ata që janë të etur për të nisur një udhëtim nëpër peizazhe tingujsh të cilësisë së mirë, pedali Lossy është i disponueshëm për blerje ekskluzivisht përmes faqes zyrtare të internetit Chase Bliss. Me një çmim prej 399 dollarë, çdo blerje me pedal përfshin një zbritje bujare prej 50% në shtojcën Goodhertz Lossy që frymëzoi krijimin e saj, me çmim zakonisht 79 dollarë.

FAQ

1. A mund të rikrijojë pedali Lossy tingullin e një MP3 me cilësi të ulët?

Po, pedali Lossy ofron një modalitet standard që jep tingullin e njohur të një MP3 me shpejtësi të ulët bit, duke sjellë kujtime të epokës dixhitale të fundit të viteve '90.

2. Cili është qëllimi i çelësit të Paketave në pedalin Lossy?

Ndërprerësi i Paketave ju lejon të futni audion e braktisur ose të ngrirë në tingullin tuaj, që të kujton përkatësisht një lidhje të keqe celulare ose një CD që kapërcehet.

3. Si funksionon Freeze në pedalin Lossy?

Ndryshe nga pedalet tradicionale që përsërisin momentin e fundit të audios, funksioni i ngrirjes evoluon me kalimin e kohës, duke shtrirë shënimet dhe duke krijuar tabela ambienti, drone dhe duke ndryshuar pamjet zanore.

4. Ku mund ta blej pedalin Lossy?

Pedali Lossy është ekskluzivisht i disponueshëm për blerje në faqen zyrtare të internetit Chase Bliss.

5. A ka zbritje në shtojcën Goodhertz Lossy kur blini pedalin Lossy?

Po, blerja e pedalit Lossy ju jep një zbritje prej 50% në shtesën Goodhertz Lossy, e cila zakonisht kushton 79 dollarë.