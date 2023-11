Epic Games akuzon Google për praktika grabitqare në gjyqin antitrust

By

Në një gjyq të fundit antitrust, CEO i Epic Games, Tim Sweeney, akuzoi gjigantin e teknologjisë Google për përdorimin e taktikave të dyshimta për të ruajtur sistemin e tij grabitqar të pagesave. Sweeney dëshmoi për më shumë se dy orë, duke theksuar rolin e Google në mbytjen e konkurrencës në tregun e aplikacioneve Android. Ky gjykim është një nga dy rastet antitrust me të cilat Google po përballet aktualisht, duke paraqitur një kërcënim të rëndësishëm për perandorinë e tij të teknologjisë prej 1.7 trilion dollarësh.

Ndërsa CEO i Google, Sundar Pichai mbronte praktikat e kompanisë së tij në drejtimin e Play Store, Sweeney pikturoi një pamje të ndryshme. Ai e përshkroi Google si një monopolist manipulues që u përpoq të largonte Epic Games nga konkurrimi kundër tyre përmes stimujve të ndryshëm financiarë. Sweeney i refuzoi këto oferta, duke çuar përfundimisht Epic Games të lëshojë lojën e saj të njohur, Fortnite, në faqen e saj të internetit.

Megjithatë, shpërndarja e Fortnite në mënyrë të pavarur doli sfiduese për shkak të pengimit të Google dhe përdorimit të ekraneve paralajmëruese që dekurajonin lojtarët të shkarkonin lojën. Sweeney theksoi se veprimet e Google penguan suksesin e tyre dhe i portretizuan si një kundërshtar të frikshëm.

Pavarësisht pengesave, Epic Games publikoi Fortnite në Play Store në vitin 2020, ndërsa njëkohësisht zbatonte një plan të fshehtë të quajtur "Project Liberty". Ky plan përfshinte futjen e një opsioni alternativ pagese brenda aplikacionit, i cili u bllokua menjëherë nga Google dhe Apple. Si përgjigje, Epic Games ngriti padi antitrust, duke i inkuadruar ato si një betejë për konkurrencë të ndershme në industrinë e lojrave.

Kjo provë është thelbësore jo vetëm për Epic Games, por për të gjithë zhvilluesit e lojërave, pasi rezultati do të përcaktojë shtrirjen e praktikave monopoliste të Google në tregun e aplikacioneve Android. Ai ngre pyetje në lidhje me drejtësinë e tarifave të komisioneve të vendosura nga gjigantët e teknologjisë, duke theksuar nevojën për rritjen e konkurrencës dhe transparencës.

