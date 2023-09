Pokémon Go: Mankey mund të jetë me shkëlqim!

përmbledhje:

Në Pokémon Go, lojtarët kanë mundësinë të takojnë majmunin e derrit Pokemon, Mankey, në natyrë. Lajmi emocionues është se Mankey mund të jetë gjithashtu me shkëlqim! Kjo do të thotë që lojtarët kanë një shans për të kapur një version me shkëlqim të këtij Pokemon, i cili ka një ngjyrim të ndryshëm nga ai i zakonshëm. Së bashku me Mankey, evolucioni i tij, Primeape, mund të jetë gjithashtu me shkëlqim.

Me prezantimin e mundshëm të Annihilape, evolucionit përfundimtar të Mankey dhe Primeape nga Pokémon Scarlet dhe Violet, këshillohet të filloni të mbledhni karamele Mankey në pritje të këtij evolucioni. Publikimet e hershme të Paldean Pokémon në Pokémon Go sugjerojnë që Annihilape mund t'i bashkohet listës së shpejti.

Shkalla e shndritshme për Mankey në Pokémon Go është afërsisht një në 500, sipas hulumtimit të kryer nga The Silph Road. Megjithatë, Mankey nuk ka një "permaboost", që do të thotë se nuk është një pjellje e rrallë dhe nuk ka një normë të rritur shkëlqimi. Tërheqja e më shumë Pokemonëve me shkëlqim bazohet në shanse të rastësishme, pasi normat e kapjes së Pokémon me shkëlqim përcaktohen nga zhvilluesi Niantic dhe zakonisht rriten vetëm gjatë ngjarjeve ose bastisjeve speciale.

Për të mbajtur gjurmët e Pokemonëve me shkëlqim të disponueshëm, lojtarët mund t'i referohen listës së LeekDuck, e cila ofron një udhëzues vizual të të gjithë Pokemonëve me shkëlqim ekzistues.

Për më shumë këshilla dhe udhëzues për Pokémon Go, Polygon ofron një mori burimesh për të përmirësuar lojën tuaj.

Përkufizime:

– Pokémon me shkëlqim: Pokemon me ngjyrim alternativ që janë më të rrallë se homologët e tyre të zakonshëm.

– Candy: Një burim në Pokémon Go që mund të mblidhet duke kapur Pokemon të një specie specifike dhe të përdoret për të evoluar ose fuqizuar Pokémon.

