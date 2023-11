A mund të marrin qentë COVID?

Në mes të pandemisë së vazhdueshme COVID-19, shqetësimet për transmetimin e virusit janë shtrirë përtej njerëzve te kafshët tona të dashura. Shumë pronarë të kafshëve shtëpiake po pyesin nëse miqtë e tyre me gëzof mund të infektojnë virusin dhe nëse ato paraqesin rrezik për familjet e tyre. Le të thellohemi në këtë temë dhe të hedhim pak dritë mbi këtë çështje.

A mund të infektohen qentë me COVID-19?

Sipas ekspertëve, është e mundur që qentë të infektohen me koronavirus, ndonëse shfaqja është relativisht e rrallë. Ndërsa qentë mund të rezultojnë pozitivë për virusin, ata zakonisht shfaqin simptoma të buta ose mbeten asimptomatikë. Është e rëndësishme të theksohet se rreziku i transmetimit nga qentë te njerëzit konsiderohet të jetë i ulët.

Si mund të infektohen qentë me COVID-19?

Qentë mund të infektohen me COVID-19 përmes kontaktit të ngushtë me individë të infektuar ose duke rënë në kontakt me sipërfaqe të kontaminuara. Virusi mund të jetë i pranishëm në pikat e frymëmarrjes ose në objekte që janë prekur nga individë të infektuar. Prandaj, është thelbësore të praktikoni një higjienë të mirë dhe të dezinfektoni rregullisht sipërfaqet me të cilat qeni juaj mund të bie në kontakt.

Çfarë masash duhet të marrin pronarët e kafshëve shtëpiake?

Për të minimizuar rrezikun e transmetimit, pronarët e kafshëve shtëpiake duhet të ndjekin disa udhëzime të thjeshta. Së pari, nëse jeni duke përjetuar simptoma të COVID-19 ose keni rezultuar pozitivë për virusin, këshillohet të kufizoni kontaktin e ngushtë me kafshën tuaj shtëpiake dhe të kujdeseni përkohësisht dikë tjetër për të. Për më tepër, praktikimi i higjienës së mirë, si larja e duarve para dhe pas ndërveprimit me kafshën tuaj, mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të transmetimit.

A duhet të testohen qentë për COVID-19?

Nuk rekomandohet testimi rutinë i qenve për COVID-19 nëse nuk janë ekspozuar ndaj një individi të infektuar ose nuk shfaqin simptoma. Nëse dyshoni se qeni juaj mund të jetë ekspozuar ndaj virusit ose po shfaq simptoma të tilla si kollitja, teshtitja ose vështirësia në frymëmarrje, është mirë që të konsultoheni me një veteriner për udhëzime.

Si përfundim, ndërsa është e mundur që qentë të infektohen me COVID-19, rreziku është relativisht i ulët. Duke ndjekur praktikat bazë të higjienës dhe duke marrë masat e nevojshme paraprake, pronarët e kafshëve shtëpiake mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shokëve të tyre me gëzof dhe të minimizojnë rrezikun e transmetimit brenda familjeve të tyre. Mos harroni, veterineri juaj është gjithmonë burimi më i mirë i informacionit dhe udhëzimit në lidhje me shëndetin e kafshës suaj. Qëndroni të sigurt dhe mbani kafshët tuaja të shëndetshme!