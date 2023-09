Kuti ingranazhi, seria e kompanisë Behind Borderlands, thuhet se është në shitje

Sipas raportimeve, Gearbox, kompania amerikane e lojërave e njohur për zhvillimin e serisë Borderlands, është aktualisht në shitje. Kompania mëmë e Gearbox, Embracer, po shqyrton opsione të ndryshme, ku një prej tyre është edhe shitja e studios. Disa palë të treta kanë shfaqur tashmë interes për blerjen e kompanisë. Megjithatë, as Embracer dhe as Gearbox nuk kanë bërë ndonjë koment zyrtar në lidhje me këtë çështje.

Ky lajm vjen në një moment sfidues për Embracer pasi aktualisht po kalon një proces të madh ristrukturimi. Si pjesë e këtij ristrukturimi, Volition, studio përgjegjëse për serinë e njohur Saints Row, tashmë është mbyllur. Në fillim të këtij viti, Embracer njoftoi planet e saj për të mbyllur studiot dhe për të anuluar lojërat pasi një marrëveshje prej 2 miliardë dollarësh me kompaninë e financuar nga qeveria saudite Savvy Games Group dështoi.

Embracer Group, kompania mëmë, ka qenë në një zbavitje blerjesh vitet e fundit, duke blerë disa studio të shquara duke përfshirë Crystal Dynamics, zhvilluesin e Tomb Raider. Blerja e Gearbox u përfundua në shkurt 2021, duke e vlerësuar kompaninë deri në 1.4 miliardë dollarë. Gearbox ka lëshuar së fundmi spin-off-et e Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands dhe New Tales from the Borderlands. Ata kanë publikuar edhe remnant 2 të suksesshëm të shooter-it të këtij viti. Përveç kësaj, ata do të publikojnë Homeworld 3, një lojë strategjike fantastiko-shkencore në kohë reale e zhvilluar nga Blackbird Interactive, diku në vitin 2024.

Kompania po zgjeron gjithashtu praninë e saj përtej botës së lojrave, pasi një film Borderlands me regji të Eli Roth është planifikuar të dalë në kinema në verën e vitit 2024. Kjo tregon se pavarësisht pasigurive aktuale që rrethojnë të ardhmen e kompanisë, Gearbox mbetet e përkushtuar ndaj ekskluzivitetit të saj dhe është duke punuar në mënyrë aktive në projekte të reja.

Burimet:

Reuters

IGN