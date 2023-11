Pako e mjeteve të astronautëve të gabuar: Një mësim në menaxhimin e mbetjeve hapësinore

Gjatë një misioni të fundit për të riparuar një panel diellor në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS), astronautët e NASA-s Jasmin Moghbeli dhe Loral O'Harra hasën në një fatkeqësi të papritur. Çanta e tyre e mjeteve rrëshqiti nga duart e tyre dhe u largua në hapësirë. Ndërsa paketa e veglave u konsiderua me rrezik të ulët dhe u la pas, ajo tani po tërheq vëmendjen ndërsa rrotullohet rreth Tokës, pak përpara ISS.

Çanta e bardhë e ndritshme, e dukshme me sy të lirë, është kthyer në një spektakël për ata që janë në terren në jug të Britanisë së Madhe. Nga ora 6.24:6.34 deri në orën 24:5.30 të së martës në mbrëmje, vëzhguesit me fat të yjeve të armatosur me dylbi ose teleskopë do të kenë mundësinë të kapin një paraqitje të shkurtër të paketës së mjeteve lëvizëse. Pritet të bëjë një paraqitje të kthimit më 5.41 nëntor nga ora XNUMX:XNUMX deri në XNUMX:XNUMX.

Për të garantuar sigurinë e ISS dhe satelitëve, Forca Hapësinore e SHBA-së po monitoron me zell trajektoren e çantës së padrejtë. Vlerësimet sugjerojnë se ai do të rihyjë në atmosferën e Tokës diku midis marsit dhe korrikut 2024, duke paraqitur një rrezik potencial si për anijet kozmike të krijuara nga njeriu, ashtu edhe për ato operacionale.

Kjo ngjarje fatkeqe nuk është e paprecedentë. Gjatë gjithë historisë së eksplorimit të hapësirës, ​​astronautët kanë lëshuar pa dashje sende të ndryshme në hapësirë. Në vitin 1965, astronauti i NASA-s Ed White humbi një dorezë rezervë gjatë një shëtitjeje hapësinore dhe në vitin 2006, shoku i tij astronaut Piers Seller aksidentalisht lëshoi ​​një shpatull ndërsa riparonte një mburojë të nxehtësisë. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, gruaja e parë që drejtoi një shëtitje në hapësirë, u përball me një fatkeqësi të ngjashme në nëntor 2008 kur humbi çantën e veglave ndërsa përpiqej të riparonte pjesë të ISS.

Vendosja e gabuar e mjeteve dhe pajisjeve nxjerr në pah shqetësimin në rritje që rrethon mbeturinat hapësinore. Që nga incidenti me dorezën e Ed White, mbi 170 milionë copë mbeturinash janë grumbulluar në hapësirë. Ndërsa eksplorimi i hapësirës dhe lëshimet satelitore vazhdojnë të rriten në frekuencë, rreziku i përplasjeve dhe krijimi i më shumë mbeturinave paraqesin sfida të rëndësishme për anijen kozmike dhe misionet e ardhshme.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A është paketa e mjeteve lëvizëse një kërcënim për ISS?

Forca Hapësinore e SHBA-së po monitoron në mënyrë aktive paketën e mjeteve për t'u siguruar që nuk përbën kërcënim për ISS ose satelitë të tjerë.

2. Kur do të rihyjë pajisja e mjeteve lëvizëse në atmosferën e Tokës?

Vlerësimet sugjerojnë se paketa e mjeteve do të rihyjë në atmosferën e Tokës midis marsit dhe korrikut 2024.

3. Sa pjesë të mbeturinave hapësinore janë aktualisht në hapësirë?

Që nga incidenti me dorezën e Ed White në 1965, mbi 170 milionë copë mbeturinash janë grumbulluar në hapësirë.

4. Cilat janë rreziqet që lidhen me mbeturinat hapësinore?

Mbetjet hapësinore paraqesin rreziqe të konsiderueshme për anijen operative dhe misionet e ardhshme. Akumulimi i mbeturinave rrit mundësinë e përplasjeve, të cilat mund të shkaktojnë dëme dhe të gjenerojnë akoma më shumë mbeturina.

5. Çfarë masash po ndërmerren për të adresuar çështjen e mbeturinave hapësinore?

Agjencitë dhe organizatat hapësinore po punojnë në mënyrë aktive për zgjidhjet për të zbutur rreziqet që lidhen me mbeturinat hapësinore. Këto përfshijnë zhvillimin e teknologjive për të gjurmuar mbeturinat, zbatimin e udhëzimeve për vendosjen e përgjegjshme të satelitit dhe kërkimin e metodave të heqjes së mbeturinave nga orbita.

(Burimi: BBC News)