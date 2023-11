Pse nuk duhet të humbisni ofertat e mahnitshme për Diablo 4

Nëse jeni një lojtar në kërkim të ofertave të shkëlqyera të së Premtes së Zezë për PlayStation 5 dhe Xbox Series X, mos kërkoni më larg se oferta e Amazon për Diablo 4. Ky RPG i shumëpritur që zvarritet në birucë tani është i disponueshëm me një zbritje prej 29%, me një rënie çmimi nga 70 dollarë në vetëm 50 dollarë. Megjithatë, koha është thelbësore, pasi nuk ka asnjë garanci që kjo marrëveshje do të jetë ende e disponueshme deri në momentin që të arrijë e Premtja e Zezë. Për t'u siguruar që nuk do të humbisni mundësinë për të kursyer 20 dollarë dhe për të marrë në dorë Diablo 4 me një çmim dukshëm më të ulët, është më mirë ta përfundoni blerjen tuaj tani.

Diablo 4 shërben si vazhdim i betejës epike kundër forcave të Ferrit. I vendosur shumë vite pas ngjarjeve të Diablo 3, kërcënimi i ri vjen në formën e Lilith, vajzës së Mefistos. Lojtarët e fillojnë aventurën e tyre duke zgjedhur nga pesë klasa unike - Barbare, Druid, Necromancer, Rogue dhe Sorcerer - secila me pemën e vet të aftësive dhe stilin e lojës. Ndërsa eksploroni zona të gjera, luftoni një mori armiqsh, grumbulloni pasuri, grumbulloni plaçkë dhe nivelizoni aftësitë tuaja, do të afroheni më afër përballjes përfundimtare.

Sidoqoftë, vlera e Diablo 4 shtrihet shumë përtej historisë kryesore. Loja ofron një modalitet tërheqës me shumë lojtarë që siguron orë të pafundme lojërash edhe pas përfundimit të narrativës. Dhe me zgjerimet e planifikuara në horizont, aventurat tuaja në botën e Diablo 4 nuk kanë përfunduar. Ashtu si ndjekja e Lilith-it, nëse doni të përfitoni sa më shumë nga ajo që Diablo 4 ka për të ofruar, është koha të veproni me shpejtësi dhe të shfrytëzoni këtë mundësi të jashtëzakonshme.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: A është Diablo 4 i disponueshëm për PlayStation 5 dhe Xbox Series X?

Përgjigje: Po, Diablo 4 është i disponueshëm si për PlayStation 5 ashtu edhe për Xbox Series X.

Pyetje: Sa është Diablo 4 zbritur aktualisht në Amazon?

Përgjigje: Zbritja aktuale për Diablo 4 në Amazon është 29%, duke e ulur çmimin nga 70 dollarë në 50 dollarë.

Pyetje: A janë planifikuar zgjerime shtesë për Diablo 4?

Përgjigje: Po, janë planifikuar zgjerime për Diablo 4 që do të ofrojnë edhe më shumë përmbajtje dhe lojë në të ardhmen.

Pyetje: A mund të marr ende Diablo 4 me një çmim të zbritur nëse pres deri të Premten e Zezë?

Përgjigje: Ndërsa Diablo 4 është aktualisht në dispozicion me një çmim të zbritur, nuk ka asnjë garanci që marrëveshja do të jetë ende e disponueshme të Premten e Zezë. Rekomandohet të bëni blerjen tuaj më shpejt se sa më vonë për të siguruar çmimin e zbritur.

Pyetje: Cilat klasa janë të disponueshme për të luajtur në Diablo 4?

Përgjigje: Lojtarët mund të zgjedhin midis pesë klasave në Diablo 4 – Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue dhe Sorcerer – secila ofron një pemë unike të aftësive dhe përvojën e lojës.