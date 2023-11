Shitjet e reja të së Premtes së Zezë: Bëhuni gati për ofertat më të mira të vitit!

By

Eventi më i pritur i blerjeve të vitit është më në fund këtu! Shitjet e të Premtes së Zezë 2023 tashmë kanë filluar, duke sjellë me vete zbritje të jashtëzakonshme dhe oferta të pamposhtura. Këtë vit, shitësit me pakicë po fillojnë shitjet e tyre më herët se kurrë, me disa madje duke nisur uljet e së Premtes së Zezë javë përpara sezonit të festave.

Shitësit e mëdhenj si Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom dhe Samsung po ofrojnë marrëveshje ekskluzive për një gamë të gjerë produktesh. Pavarësisht nëse jeni në treg për elektronikë, pajisje shtëpiake, modë ose produkte bukurie, ka diçka për të gjithë.

Amazon, i njohur për përzgjedhjen e tij të madhe dhe çmimet konkurruese, po ofron ulje të konsiderueshme çmimesh për artikujt e njohur si Apple AirPods Pro, fërguesit e ajrit Ninja, fshesat e robotëve Shark dhe më shumë. Walmart është një tjetër destinacion kryesor për blerësit e të Premtes së Zezë, me zbritje në dyshekë, gjëra të domosdoshme për shtëpinë dhe dhurata të domosdoshme. Best Buy po josh klientët me ofertat ditore për televizorë inteligjentë, laptopë dhe pajisje shtëpiake, ndërsa Target ofron deri në 50% ulje për pajisjet, kufjet dhe pajisjet për fëmijë.

Nëse jeni një entuziast i modës, Nordstrom është vendi ku duhet të jeni. Shitja e tyre e vjeshtës përmban zbritje të pabesueshme për markat e stilistëve të modës dhe bukurisë si Dior, Zella, Barefoot Dreams dhe Prada. Dhe mos harroni Samsung, ku mund të gjeni oferta për pushime të hershme në televizorë inteligjentë, kufje, telefona inteligjentë dhe më shumë.

Përveç këtyre shitësve kryesorë, ka edhe oferta fantastike për produktet e teknologjisë. Planet e mbrojtjes së të dhënave Apple AirTag, Carbonite, kufjet 1More, laptopët dhe tabletët e Microsoft, laptopët Razer dhe planet e internetit Squarespace janë të gjitha të disponueshme me çmime të zbritura për të Premten e Zezë.

Të apasionuarit pas lojërave mund të gëzohen gjithashtu, pasi ka oferta të hershme të së Premtes së Zezë për titujt e njohur si New Super Mario Bros U Deluxe për Nintendo Switch, pako e Sony PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 dhe Xbox Series X Diablo IV Bundle.

Me kaq shumë oferta mahnitëse të disponueshme, tani është koha e përsosur për të filluar blerjet tuaja të së Premtes së Zezë. Mos prisni deri në minutën e fundit, pasi disa artikuj tashmë po shiten shpejt. Bëhuni gati për të kursyer shumë dhe shijoni ofertat më të mira të vitit!

FAQ:

Pyetje: Kur fillojnë shitjet e së Premtes së Zezë?

Përgjigje: Shitjet e të Premtes së Zezë 2023 tashmë kanë filluar.

Pyetje: Cilët shitës me pakicë ofrojnë ofertat më të mira të së Premtes së Zezë?

Përgjigje: Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom dhe Samsung janë disa nga shitësit kryesorë që ofrojnë oferta të shkëlqyera.

Pyetje: Cilat lloje të produkteve janë me zbritje gjatë të Premtes së Zezë?

Përgjigje: E Premtja e Zezë sjell zbritje në një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë pajisjet elektronike, pajisjet shtëpiake, modën, bukurinë, pajisjet e teknologjisë dhe konzolat e lojërave.

Pyetje: A ka ndonjë ofertë të hershme?

Përgjigje: Po, shumë shitës me pakicë po ofrojnë oferta të hershme të së Premtes së Zezë për të tërhequr blerësit dhe për t'u dhënë atyre një fillim në blerjet e festave të tyre.