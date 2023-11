Withings ScanWatch: Një ofertë me zbritje për një orë inteligjente hibride të gjithanshme

E premtja e zezë dhe e hëna kibernetike po afrojnë, duke sjellë me vete një valë ofertash emocionuese. Ndër këto oferta është një ofertë e jashtëzakonshme në Withings ScanWatch, duke e bërë një nga orët inteligjente hibride më të përballueshme edhe më të përballueshme. Shitësit me pakicë si Amazon dhe Best Buy aktualisht po ofrojnë ScanWatch me 20% zbritje, duke e ulur çmimin e tij në 224.95 dollarë.

Pavarësisht lëshimit të ScanWatch 2 më të avancuar, ScanWatch origjinal mbetet një zgjedhje e jashtëzakonshme për individët që kërkojnë të monitorojnë shëndetin e tyre pa kompromentuar stilin. ScanWatch krenohet me një sërë veçorish, duke përfshirë ndjekjen e rrahjeve të zemrës, gjurmimin e gjumit, ndjekjen e aktivitetit 24/7, mënyra të ndryshme stërvitjeje dhe leximin e EKG. Me një ekran të vogël PMOLED të vendosur në krye, përdoruesit mund të shikojnë lehtësisht statistikat e tyre shëndetësore dhe të kontrollojnë funksionet si alarmet dhe kohëmatësit. Për më tepër, jetëgjatësia e baterisë varion nga dy javë në një muaj të tërë me një karikim të vetëm, një avantazh i rëndësishëm i kësaj ore inteligjente hibride.

Fillimisht i lançuar në vitin 2020, Withings ScanWatch është në dispozicion në të dyja madhësitë 38 mm dhe 42 mm. Pavarësisht nëse zgjidhni modelin më të vogël apo më të madh, zbritja vazhdon të zbatohet, duke u përkthyer në kursime prej 55 deri në 75 dollarë. Ndërsa të dy variantet e zezë dhe të bardhë janë lehtësisht të disponueshme nëpër shitës me pakicë, modeli i zi duket të jetë veçanërisht në kërkesë të lartë, veçanërisht në Amazon.

Nëse keni menduar të blini një ScanWatch, tani është një kohë e përshtatshme për ta bërë këtë. Me veçoritë e tij gjithëpërfshirëse të gjurmimit të shëndetit dhe dizajnin elegant, Withings ScanWatch vazhdon të mbledhë vlerësime pozitive dhe mbetet një zgjedhje popullore mes përdoruesve. Përfitoni nga kjo marrëveshje me zbritje dhe investoni në një orë inteligjente hibride të gjithanshme që i jep përparësi mirëqenies suaj.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Çfarë e bën të dallohet Withings ScanWatch?

Withings ScanWatch e veçon veten me përzierjen e veçorive të gjurmimit të shëndetit dhe dizajnit elegant, duke e bërë atë një zgjedhje popullore mes përdoruesve.

Cilat janë veçoritë kryesore të Withings ScanWatch?

ScanWatch ofron një sërë veçorish, duke përfshirë gjurmimin e rrahjeve të zemrës, gjurmimin e gjumit, ndjekjen e aktivitetit 24/7, mënyra të ndryshme stërvitjeje dhe leximin e EKG. Ai gjithashtu ka një ekran të vogël PMOLED për shikimin e statistikave dhe kontrollin e funksioneve.

Si është jeta e baterisë në ScanWatch?

Bateria e ScanWatch mund të zgjasë diku nga dy javë në një muaj të plotë me një karikim të vetëm, duke u ofruar përdoruesve përdorim të zgjatur pa pasur nevojë për rimbushje të shpeshta.

A disponohet Withings ScanWatch në madhësi të ndryshme?

Po, ScanWatch është i disponueshëm në të dyja përmasat 38 mm dhe 42 mm, duke u dhënë përdoruesve mundësinë të zgjedhin madhësinë që i përshtatet më mirë preferencave të tyre.

Ku mund ta blej Withings ScanWatch me një çmim të zbritur?

Shitësit me pakicë si Amazon dhe Best Buy po ofrojnë aktualisht Withings ScanWatch me një zbritje prej 20%, duke e bërë atë më të përballueshëm për blerësit e interesuar.