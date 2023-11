Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngrit akuza penale kundër Binance dhe themeluesit Changpeng Zhao

Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, dhe themeluesi dhe CEO i saj miliarder, Changpeng Zhao, po përballen me akuza penale të ngritura nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA. Akuzat janë rezultat i një hetimi shumëvjeçar mbi akuzat për shkelje të ligjeve dhe rregulloreve të SHBA.

Sipas dokumenteve të gjykatës, Changpeng Zhao do të deklarohet fajtor për akuzat penale dhe do të japë dorëheqjen si CEO i Binance si pjesë e një marrëveshjeje prej 4 miliardë dollarësh me Departamentin e Drejtësisë. Akuzat përfshijnë shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar duke mos zbatuar një program efektiv kundër pastrimit të parave dhe duke shkelur me dashje sanksionet ekonomike të SHBA.

Marrëveshja e pranimit të fajësisë thotë se Changpeng Zhao do të deklarohet personalisht fajtor për shkeljen dhe shkaktimin e një institucioni financiar për të shkelur Aktin e Sekretit Bankar dhe Departamenti i Drejtësisë rekomandon që t'i vendoset një gjobë prej 50 milionë dollarësh. Akuzat kundër Binance përfshijnë kryerjen e një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave, shkeljen e Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente dhe një akuzë për konspiracion.

Ky zhvillim vjen pasi paditë civile u ngritën në fillim të këtij viti nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave kundër Binance. Shqyrtimi rregullator rreth Binance është intensifikuar, me shqetësimet e ngritura në lidhje me operacionet e kompanisë në juridiksione të ndryshme, akuzat për pastrim parash dhe mashtrime të letrave me vlerë.

Ndërsa Binance është rritur me shpejtësi që nga fillimi i tij në 2017, ky veprim i fundit ligjor vë në pikëpyetje të ardhmen e bursës. Akuzat e ngritura kundër kompanisë dhe themeluesit të saj ngrenë shqetësime të konsiderueshme në lidhje me pajtueshmërinë dhe mbikëqyrjen rregullatore brenda industrisë së kriptomonedhave.

