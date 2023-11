Karriget e reja dhe të përballueshme të lojërave për të Premten e Zezë: Një vështrim nga afër

By

Po kërkoni për një karrige të rehatshme lojrash që nuk do të prishë bankën? Ne ju kemi mbuluar me dy opsione fantastike këtë të Premte të Zezë. Pavarësisht nëse jeni entuziast i PC Gamer ose me një buxhet të kufizuar, ekziston një karrige që i përshtatet nevojave tuaja. Le të zhytemi në detaje.

I pari është Secretlab Titan Evo, aktualisht me çmim 519 dollarë në faqen e internetit të Secretlab. Ndërsa kjo mund të duket e pjerrët, është vetëm 10 dollarë më shumë se çmimi më i ulët që kemi parë këtë vit. Kjo karrige ka marrë vlerësime të shkëlqyera për komoditetin e saj të jashtëzakonshëm, duke e bërë atë zgjedhjen më të mirë të PC Gamer për karrigen më të mirë të lojrave. E bërë me materiale të cilësisë së lartë, qëndrueshmëria e saj do t'ju bëjë përshtypje – edhe pas vitesh përdorimi. Jastëku i shtuar magnetik i kokës është qershia sipër, duke ofruar mbështetje dhe rehati shtesë.

Për sa i përket buxhetit, ne kemi Corsair TC100, i disponueshëm për vetëm 190 dollarë në Best Buy. Ish-kolegu ynë Katie e rishikoi këtë karrige në fillim të këtij viti, dhe ajo tejkaloi zgjedhjen e mëparshme më të mirë të buxhetit, Corsair T3 Rush. Duke ofruar një ndërtim të rehatshëm dhe një çmim më të ulët, TC100 është një zgjedhje solide për lojtarët me një buxhet të kufizuar.

Mund të hasni në karrige lojërash edhe më të lira, por kujdes nga cilësia e tyre. Ne kemi parë disa që janë të vogla, të vështira dhe të rreme. Ndërsa mbështetësit e krahëve të TC100 mund të kenë një lëkundje të lehtë, ai shkëlqen në zonat që kanë vërtet rëndësi. Gjetja e ekuilibrit të duhur midis çmimit dhe cilësisë është thelbësore dhe TC100 ofron.

Si përfundim, si Secretlab Titan Evo ashtu edhe Corsair TC100 ofrojnë opsione të shkëlqyera për lojtarët që kërkojnë rehati të nivelit të lartë ose zgjedhje të përballueshme gjatë kësaj të Premte të Zezë. Ndërsa ne nuk mund të mos përmendim Herman Miller Embody luksoz, çmimi i tij i lartë e bën atë jorealist për shumicën. Jini të sigurt, këto dy karrige vlejnë çdo qindarkë dhe do të përmirësojnë përvojën tuaj të lojërave pa e prishur bankën.

FAQ

Pyetje: A janë këto karrige të përshtatshme për seanca të gjata lojrash?

Përgjigje: Po, si Secretlab Titan Evo ashtu edhe Corsair TC100 janë projektuar duke pasur parasysh sesionet e gjata të lojërave, duke ofruar nivele të larta rehati dhe mbështetje.

Pyetje: A mund të gjej karrige lojrash më të lira se Corsair TC100?

Përgjigje: Ndërsa ekzistojnë opsione më të lira, jini të kujdesshëm ndaj cilësisë. Karriget më të lira mund t'u mungojnë komoditeti, qëndrueshmëria dhe veçoritë ergonomike.

Pyetje: A vijnë këto karrige me garanci?

Përgjigje: Po, si Secretlab Titan Evo ashtu edhe Corsair TC100 vijnë me garanci për të mbrojtur investimin tuaj.

Pyetje: A janë këto karrige të përshtatshme për lloje të ndryshme trupore?

Përgjigje: Po, këto karrige janë të dizajnuara me karakteristika të rregullueshme për të akomoduar lloje dhe madhësi të ndryshme trupore.

Pyetje: A mund t'i provoj këto karrige përpara se t'i blej?

Përgjigje: Fatkeqësisht, disponueshmëria e provave personale mund të ndryshojë. Kontaktoni shitësit tuaj lokalë të karrigeve të lojërave për të parë nëse ofrojnë ndonjë opsion prove.

(Burimi: pcgamer.com)