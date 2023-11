Zbuloni laptopët më të mirë nën 80000 në Indi me procesorët AMD Ryzen

Jeni në treg për një laptop të ri që ofron performancë të lartë pa prishur bankën? Mos kërkoni më larg se laptopët më të mirë nën 80000 në Indi me procesorë AMD Ryzen. Pavarësisht nëse jeni një lojtar i përkushtuar, një profesionist biznesi ose thjesht kërkoni një laptop personal, këto modele ju kanë mbuluar.

Kanë ikur kohët kur ju është dashur të bëni kompromis për cilësinë për shkak të kufizimeve buxhetore. Me përparimet në teknologji, laptopët e mundësuar nga procesorët AMD Ryzen janë bërë më të përballueshëm, ndërsa ende ofrojnë performancë të pakrahasueshme. Markat si ASUS, HP, Lenovo dhe Dell ofrojnë një gamë të gjerë opsionesh që njihen për veçoritë e tyre të jashtëzakonshme si RAM-i, ruajtja, procesorët dhe më shumë.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në disa nga pretendentët kryesorë në këtë gamë çmimesh:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Me një procesor të fuqishëm AMD Ryzen 7, ky laptop ASUS ofron super shpejtësi dhe është i pajisur me 16 GB RAM dhe 1 TB hapësirë ​​ruajtëse. Me një ekran OLED 15.6 inç, ju mund të shijoni pamje të vërteta dhe ngjyra të gjalla. Sistemi i ftohjes me dy ventilatorë siguron performancë optimale dhe vjen me Windows 11 të parainstaluar dhe një abonim 1-vjeçar në McAfee Antivirus. Çmimi: Rs. 79,990.

2. Laptop HP Victus Gaming, AMD Ryzen 5 5600H:

I krijuar për lojtarë profesionistë, ky laptop HP ofron performancë të jashtëzakonshme me procesorin e tij AMD Ryzen dhe 16 GB RAM. Ai gjithashtu përmban një ekran me mikro-edge me një kohë të shpejtë reagimi për përvoja gjithëpërfshirëse të lojërave. Me tifozë të dyfishtë për të luftuar mbinxehjen, ky laptop është i përsosur për punë të rënda dhe detyra të vështira. Çmimi: Rs. 52,990.

3. Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14″ IPS 2-në-1:

Ky laptop Lenovo ofron shkathtësi me dizajnin e tij 2-në-1, duke ju lejuar të punoni në mënyra të ndryshme. Ai krenohet me një ekran IPS 14 inç me një shtresë kundër shkëlqimit për mbrojtjen e syve. Me 16 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ​​ruajtëse, ofron hapësirë ​​të mjaftueshme për skedarët dhe programet tuaja. Konfigurimi OLED siguron pamje mahnitëse dhe laptopi është i lehtë dhe i qëndrueshëm. Çmimi: Rs. 62,889.

Këta laptopë ofrojnë një sërë veçorish të përshtatura për nevojat tuaja specifike, pavarësisht nëse bëhet fjalë për lojëra, biznes apo përdorim personal. Me procesorët e tyre të fuqishëm AMD Ryzen, RAM-in e bollshëm dhe kapacitetet e ruajtjes, mund të prisni performancë të qetë dhe kryerje të pandërprerë të shumë detyrave.

Pra, mos lejoni që kufizimet buxhetore t'ju pengojnë të merrni një laptop me performancë të lartë. Eksploroni laptopët më të mirë nën 80000 në Indi me procesorët AMD Ryzen dhe bëni një blerje të zgjuar që i përshtatet kërkesave tuaja.

Pyetjet e bëra më shpesh

Pyetje: A janë këta laptopë të përshtatshëm për lojëra?

Përgjigje: Po, këta laptopë janë krijuar për të përballuar lojërat me procesorët e tyre të fuqishëm, RAM-in e mjaftueshëm dhe kartat grafike të dedikuara.

Pyetje: A mund të përballojnë këta laptopë ngarkesa të rënda pune dhe shumë detyra?

A: Absolutisht. Me procesorët e tyre të avancuar dhe RAM-in e bollshëm, këta laptopë mund të përballojnë detyra të vështira dhe të kryejnë shumë detyra pa probleme.

Pyetje: A vijnë këta laptopë me Windows 11 të para-instaluar?

Përgjigje: Po, disa nga këta laptopë vijnë me Windows 11 të para-instaluar. Gjithmonë rekomandohet të kontrolloni specifikimet përpara se të bëni një blerje.

Pyetje: Si është jeta e baterisë në këta laptopë?

A: Jetëgjatësia e baterisë mund të ndryshojë në varësi të përdorimit dhe modeleve specifike. Megjithatë, shumica e laptopëve në këtë gamë çmimesh ofrojnë rezervë të mirë të baterisë për përdorim të përditshëm.