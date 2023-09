Spektrometrat e tavolinës mund të analizojnë me efikasitet vajrat e pirolizës, tregon studimi i Universitetit Aston

Një studim i kohëve të fundit i kryer nga studiues në Universitetin e Astonit ka treguar se spektrometrit e tavolinës mund të analizojnë në mënyrë efektive bio-vajrat e pirolizës, duke ofruar një alternativë me kosto efektive ndaj spektrometrit me fushë të lartë. Bio-vajrat me pirolizë prodhohen duke i nënshtruar materialeve të mbetjeve industriale ose bujqësore ndaj nxehtësisë ekstreme dhe ato po konsiderohen gjithnjë e më shumë si zëvendësues të lëndëve djegëse fosile. Megjithatë, analizimi i përzierjeve komplekse të pranishme në këto bio-vajra ka qenë një detyrë sfiduese dhe e shtrenjtë.

Përbërja e bio-vajrave të pirolizës luan një rol vendimtar në përcaktimin e qëndrueshmërisë së tyre dhe trajtimin e mëvonshëm. Në veçanti, prania e kimikateve që përmbajnë oksigjen, si grupet karbonil, mund të ketë një ndikim të madh në gërryerjen dhe qëndrueshmërinë e vajit. Spektrometria e rezonancës magnetike bërthamore me fushë të lartë (NMR) ka qenë metoda kryesore për analizimin e identifikimit dhe përqendrimit të specieve kimike në mostra. Megjithatë, spektrometrit NMR me fushë të lartë janë të kushtueshëm, me çmime që variojnë nga 600,000 deri në 10 milionë funte dhe kërkojnë kriogjene dhe tretës të shtrenjtë.

Për të adresuar këtë, Dr. Robert Evans dhe ekipi i tij në Universitetin e Astonit hulumtuan efektivitetin e spektrometrit NMR në tavolinë në analizimin e vajrave të pirolizës. Spektrometrat e tavolinës, të cilët përdorin magnet të përhershëm dhe nuk kërkojnë ftohje kriogjenike, janë dukshëm më pak të kushtueshëm për t'u blerë dhe mirëmbajtur. Edhe pse ata kanë ndjeshmëri dhe rezolucion të reduktuar në krahasim me spektrometrit e fushës së lartë, ato përdoren zakonisht në laboratorët e mësimdhënies dhe kërkimet.

Studimi, i kryer në bashkëpunim me Universitetin e Tenesit, krahasoi rezultatet e marra nga spektrometrit e tavolinës me ato të marra nga spektrometrit e fushës së lartë dhe teknikat e tjera analitike. Studiuesit vlerësuan vajrat e pirolizës që rrjedhin nga bimë të ndryshme dhe zbuluan se spektrometrit e tavolinës ia kalonin analizës së titrimit për përqendrimin total të karbonilit. Ata gjithashtu përputheshin me performancën e spektrometrisë me fushë të lartë në zbulimin e grupeve karbonil, të tilla si ketonet, aldehidet dhe kinonet.

Dr. Evans theksoi se përkundër kufizimeve të njohura të spektrometrit në tavolinë, ata ishin në gjendje të merrnin të dhëna NMR të një cilësie të ngjashme me spektrometrit e fushës së lartë. Kjo hap rrugën për analiza më të thjeshta, me kosto më efektive dhe më të aksesueshme NMR të vajrave të pirolizës për një gamë më të gjerë përdoruesish.

Në përgjithësi, ky hulumtim tregon potencialin e spektrometrit të tavolinës në analizën e përzierjeve komplekse, duke ofruar një zgjidhje të përballueshme dhe efikase për studimin dhe kuptimin e bio-vajrave të pirolizës.

Burimi: Universiteti Aston, Tang, B., et al. "Analiza sasiore e rezonancës magnetike bërthamore me fushë të ulët 19F të grupeve karbonil në vajrat e pirolizës." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625