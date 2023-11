Snapdragon 8 Gen 3: Një fuqi e performancës, por jo pa dobësi

By

Snapdragon 8 Gen 3 i shumëpritur nga Qualcomm sigurisht që ka bërë bujë në tregun e smartfonëve që nga lansimi i tij disa muaj më parë. Me aftësitë e tij mbresëlënëse të performancës, ai është bërë çipi i zgjedhur për shumë pajisje kryesore Android. Megjithatë, një vlerësim i fundit ka zbuluar se këtij procesori të fuqishëm mund t'i mungojë një fushë e rëndësishme: efikasiteti.

Rishikuesi i njohur i teknologjisë, Golden Reviewer, ndërmori një analizë gjithëpërfshirëse të Snapdragon 8 Gen 3, duke u fokusuar veçanërisht në efikasitetin e tij. Duke shfrytëzuar mjetet e standardizuara të krahasimit, rishikuesi zbuloi se ndërsa chipset mburrej me përfitime të dukshme të performancës, efikasiteti i tij linte shumë për të dëshiruar.

Një nga veçoritë e spikatura të Snapdragon 8 Gen 3 është arkitektura e tij e re, e cila përfshin dy bërthama efikasiteti, pesë bërthama të performancës dhe një bërthamë kryesore. Testi i Golden Reviewer theksoi rritjen e konsiderueshme të performancës të ofruar nga bërthama e madhe brenda chipsetit. Megjithatë, kjo rritje e performancës vjen me një kosto - efikasitet.

Në një krahasim të drejtpërdrejtë me paraardhësin e tij, Snapdragon 8 Gen 2, përsëritja e fundit e çipave kryesorë të Qualcomm shfaqi një konsum mesatar më të lartë të energjisë për vat. Snapdragon 8 Gen 2 krenohej me një konsum mesatar prej 4.9 watts në standardin SPEC, ndërsa Snapdragon 8 Gen 3 shfaqi një mesatare prej 6.27 watts. Kjo rënie e efikasitetit theksohet më tej nga fakti se konsumi maksimal i energjisë për vat për Snapdragon 8 Gen 3 u regjistrua në 11.05 vat.

Është e rëndësishme të theksohet se këto gjetje mund të mos përfaqësojnë potencialin e plotë të Snapdragon 8 Gen 3. Kritikët kanë vënë në dukje se prodhuesit e pajisjeve origjinale Android (OEM) optimizojnë ndryshe Qualcomm SoC, që do të thotë se rezultatet e efikasitetit të chipsetit mund të ndryshojnë në smartphone të ndryshëm. .

Duke parë përpara, Snapdragon 8 Gen 4 i ardhshëm i Qualcomm, i vendosur të dalë në të ardhmen e afërt, premton një përmirësim të rëndësishëm. Çipseti do të prezantojë platformën Snapdragon X Elite, duke shfaqur bërthamat inovative të personalizuara Oryon. Këto bërthama, përgjegjëse për performancën e jashtëzakonshme të çipave Snapdragon X Elite, do të integrohen gjithashtu në Snapdragon 8 Gen 4, duke rritur si përfitimet e performancës ashtu edhe rezultatet e efikasitetit.

Me këtë zhvillim, hendeku midis Snapdragon SoC dhe çipave kryesorë të Apple mund të mbyllet ndjeshëm, duke e pozicionuar Qualcomm si një konkurrent të fortë në tregun e procesorëve celularë. Ndërsa industria pret me padurim prezantimin e Snapdragon 8 Gen 4, mbetet për t'u parë nëse ai do të korrigjojë shqetësimet e efikasitetit të ngritura nga Snapdragon 8 Gen 3.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A është Snapdragon 8 Gen 3 më i fuqishëm se paraardhësi i tij?

Absolutisht. Snapdragon 8 Gen 3 ofron përfitime të dukshme të performancës në krahasim me gjeneratën e mëparshme të çipave Qualcomm. Megjithatë, kjo vjen në kurriz të efikasitetit.

2. A konsumon Snapdragon 8 Gen 3 më shumë energji sesa Snapdragon 8 Gen 2?

Po, Snapdragon 8 Gen 3 shfaq konsum më të lartë të energjisë për vat krahasuar me paraardhësin e tij. Ai regjistron një konsum mesatar të energjisë prej 6.27 watts në standardin SPEC, ndërsa Snapdragon 8 Gen 2 arriti një mesatare prej 4.9 watts.

3. A mund të ndryshojnë rezultatet e efikasitetit të Snapdragon 8 Gen 3 në smartfonë të ndryshëm?

Po, është e rëndësishme të merret parasysh që prodhuesit e pajisjeve origjinale të Android (OEM) i optimizojnë ndryshe SoC-të Qualcomm. Prandaj, chipset mund të arrijë rezultate të ndryshme të efikasitetit në telefonat inteligjentë të ndryshëm nga Xiaomi 14 Pro, i cili ishte objekt i vlerësimit.

4. Çfarë mund të pritet nga Snapdragon 8 Gen 4 i ardhshëm?

Snapdragon 8 Gen 4 premton një përmirësim të rëndësishëm, duke shfaqur platformën Snapdragon X Elite me bërthama të personalizuara Oryon. Këto bërthama, përgjegjëse për fitimet mbresëlënëse të performancës, pritet të përmirësojnë gjithashtu rezultatet e efikasitetit. Ky zhvillim potencialisht mund të ngushtojë hendekun midis Snapdragon SoC dhe çipave kryesorë të Apple.