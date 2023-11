Toka e fabuluar e Punt: Gjurmimi i tregtisë së lashtë egjiptiane me babunë

By

Egjiptianët e lashtë kishin një magjepsje me babuinët, duke i lidhur shpesh me perënditë Babi dhe Thoth. Këta majmunë u mbajtën në robëri, prerësit e tyre të mprehtë u hoqën për të zvogëluar rrezikun që paraqisnin. Për më tepër, babuinët zakonisht mumifikoheshin si oferta për perënditë, pavarësisht mungesës së tyre në faunën natyrore të Egjiptit. Burimi i këtyre babunëve ka mbetur një mister, me tregimet për origjinën e tyre që rrjedhin nga Toka mitike e Punt.

Në një studim të fundit, shkencëtarët përdorën analizën e ADN-së për të hedhur dritë mbi rrugët tregtare të përdorura nga egjiptianët e lashtë për të blerë babunë. Hulumtimi, i udhëhequr nga gjenetistja Gisela Kopp nga Universiteti i Konstanzit, Gjermani, nxori me sukses ADN-në nga një babuin i mumifikuar që daton në periudhën midis viteve 800 para Krishtit dhe 540 para Krishtit. këta babunë e kanë origjinën nga Eritrea e sotme bregdetare.

Të dhënat historike referuan një vendndodhje të quajtur Adulis që shërbeu si një qendër tregtare për tregtarët egjiptianë rreth vitit 300 para Krishtit. Ishte e njohur si një qendër për tregtinë e kafshëve ekzotike, duke përforcuar dëshmitë e tregtisë midis egjiptianëve të lashtë dhe Tokës së Punt. Gjetjet e këtij studimi të ri sugjerojnë se Adulis dhe Punt mund të kenë qenë një dhe e njëjta gjë, duke forcuar më tej lidhjen midis dy rajoneve.

Ndërsa ky studim ofron njohuri të vlefshme në rrugët tregtare të Egjiptit të lashtë, studiuesit pranojnë se mostra dhe analiza të mëtejshme nevojiten për një kuptim të plotë. Meqenëse ky studim përfaqëson një nga hetimet e para të lashta të ADN-së mbi një primat jo-njerëzor, studimet e ardhshme mbi specie të tjera kanë potencialin të zbulojnë më shumë për gamën e ndryshme të importeve të lashta egjiptiane dhe ndikimin e tyre në biodiversitetin lokal.

Pyetje të shpeshta:

Pyetje: Pse babuinët u mumifikuar nga egjiptianët e lashtë?

Përgjigje: Egjiptianët e lashtë mumifikuar babuinët si oferta për perënditë, veçanërisht të lidhura me Babin dhe Thoth.

Pyetje: Nga e kanë origjinën babuinët në Egjiptin e lashtë?

Përgjigje: Babuinët nuk ishin natyrshëm të pranishëm në Egjipt. Analiza e ADN-së sugjeron se ato tregtoheshin nga rajoni i Eritresë moderne bregdetare.

Pyetje: Çfarë sugjerojnë gjetjet e këtij studimi për Tokën e Puntit?

Përgjigje: Studimi tregon se Adulis, një port tregtar i përmendur në të dhënat historike, mund të ketë qenë i vendosur në të njëjtin rajon me Tokën e përrallshme të Puntit.

Pyetje: A ka plane për kërkime të mëtejshme mbi tregtinë e lashtë egjiptiane?

Përgjigje: Ekipi hulumtues synon të kryejë kampionime dhe analiza shtesë për të mbledhur më shumë të dhëna mbi origjinën e babuinëve dhe rrugët tregtare. Ky studim përfaqëson një nga hetimet e para që përdor analizën e lashtë të ADN-së mbi një primat jo-njerëzor.