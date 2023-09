Ylli si dielli "I copëtuar dhe konsumuar në mënyrë të përsëritur" nga Black Hole

By

Shkencëtarët nga Universiteti i Leicesterit kanë bërë një zbulim emocionues rreth një ylli që ndodhet 500 milionë vite dritë larg. Ylli, i quajtur Swift J0230, po copëtohet dhe konsumohet vazhdimisht nga një vrimë e zezë, duke krijuar shpërthime të rregullta drite çdo 25 ditë. Ky fenomen, i njohur si një ngjarje e ndërprerjes së baticës, zakonisht ndodh kur një vrimë e zezë konsumon një yll. Megjithatë, në këtë rast, ylli shkatërrohet vetëm pjesërisht, duke rezultuar në emetime të përsëritura.

Studiuesit zbuluan se rregullsia e emetimeve të yllit ra midis dy llojeve të shpërthimeve: atyre që ndodhin çdo disa orë dhe atyre që ndodhin çdo vit apo më shumë. Në vend që të prishet siç pritej, Swift J0230 do të shkëlqejë me shkëlqim për shtatë deri në 10 ditë përpara se të fiket papritur, duke e përsëritur këtë proces afërsisht çdo 25 ditë.

Ky vëzhgim unik siguroi një hallkë të munguar për të kuptuar se si vrimat e zeza prishin yjet në orbitën e tyre. Dr. Robert Eyles-Ferris, i cili ishte i përfshirë në studim, shprehu entuziazëm për Swift J0230, duke deklaruar se është një "shtesë emocionuese në klasën e yjeve pjesërisht të ndërprerë".

Sipas studiuesve, modelet e shpërthimit Swift J0230 sugjerojnë se ylli është i ngjashëm në madhësi me diellin dhe është në një orbitë eliptike rreth një vrime të zezë me masë të ulët në qendër të galaktikës së tij. Ndërsa ylli copëtohet dhe konsumohet nga vrima e zezë, materiali i barabartë me masën e tre Tokave hiqet nga atmosfera e tij dhe nxehet. Nxehtësia e fortë lëshon një sasi të konsiderueshme rrezesh X, të cilat u zbuluan nga Observatori Neil Gehrels Swift i NASA-s.

Vrima e zezë përgjegjëse për konsumimin e Swift J0230 vlerësohet të jetë midis 10,000 dhe 100,000 herë më e madhe se masa e diellit, e cila është relativisht e vogël për një vrimë të zezë supermasive. Zbulimi i Swift J0230 u bë i mundur duke përdorur një detektor të ri kalimtar të zhvilluar nga ekipi i Universitetit të Leicester.

Studiuesit besojnë se zbulimi i tyre është vetëm fillimi. Ata presin të gjejnë shumë objekte të tjera si Swift J0230 duke përdorur mjetin e tyre të ri dhe parashikojnë të zbulojnë më shumë njohuri për sjelljen e vrimave të zeza dhe ndërveprimet e tyre me yjet.

