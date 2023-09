Metoda e re për Matjen e Distancave të Galaktikave duke përdorur Yjet e Dyfishtë RR Lyr

By

Astronomët kanë propozuar një metodë të re për matjen e saktë të distancave të galaktikave duke përdorur yjet me periudhë të dyfishtë RR Lyr, të cilat mund të rrisin numrin e galaktikave me distanca të sakta me mbi 20 herë. Kjo metodë eliminon nevojën për vëzhgime spektroskopike, duke e bërë atë më efikase dhe të aksesueshme.

Yjet RR Lyr janë variabla pulsuese që janë mbi dy herë më të vjetra se Dielli ynë dhe shkëlqejnë 100 herë më shumë. Këta yje mund të përdoren si qirinj standardë për matjen e distancave për shkak të marrëdhënies midis periudhës së tyre të pulsimit dhe shkëlqimit. Duke studiuar yjet e dyfishtë RR Lyr, astronomët nga Observatorët Kombëtarë Astronomikë të Akademisë Kineze të Shkencave kanë gjetur një mënyrë për të optimizuar gabimin e distancës së galaktikave në 1-2%.

Rreth 5% e yjeve RR Lyr pulsojnë me më shumë se një periodë dhe yjet RR Lyr me periudhë dyfishe janë unike sepse të dy periudhat shoqërohen me veti yjore si masa dhe bollëku elementar. Duke analizuar këto periudha, astronomët krijojnë një lidhje periudhë-shkëlqim që është e pavarur nga bollëku elementar, duke lejuar matje të sakta të distancës pa pasur nevojë për vëzhgime spektroskopike.

Përdorimi i yjeve RR Lyr me periudhë të dyfishtë jo vetëm që siguron distanca të besueshme, por gjithashtu informacion të vlefshëm për bollëkun elementar në galaktika. Kjo metodë e re hap mundësi për marrjen e matjeve të distancës me saktësi të lartë vetëm nga fotometria, duke rritur ndjeshëm madhësinë e mostrës së galaktikave me distanca të sakta.

Në të ardhmen, me ndihmën e teleskopit të Stacionit Hapësinor të Kinës dhe Observatorit Vera C. Rubin, dhjetëra mijëra yje RR Lyr me periudhë dyfishe pritet të zbulohen në galaktikat e afërta. Duke përdorur këtë metodë të matjes së distancës, astronomët shpresojnë të krijojnë një hartë intuitive 3D të Grupit Lokal dhe të marrin një konstante Hubble me saktësi të lartë.

Ky hulumtim, i botuar në revistën Nature Astronomy, zgjeron të kuptuarit tonë për distancat e galaktikave dhe ofron një mjet të vlefshëm për studimin e universit të gjerë.

