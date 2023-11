Botimi i konsolës së evoluar të Ark: Survival Ascended

By

Ark: Survival Ascended, ribërja e shumëpritur e Unreal Engine 5 e lojës popullore Ark: Survival Evolved, ka ngjallur emocione dhe zhgënjim tek lojtarët e konsolës. Zhvilluesi Studio Wildcard ka njoftuar një datë të lëshimit për versionin Xbox ndërsa në të njëjtën kohë vonon lëshimin e PlayStation 5.

Në një postim të fundit në Twitter, Studio Wildcard konfirmoi se Ark: Survival Ascended do të dalë në Xbox Series X dhe S më 21 nëntor në orën 9 të mëngjesit të Paqësorit / 12 pasdite Lindore / 5:XNUMX në Mbretërinë e Bashkuar. Ky njoftim ka ngjallur shpresë tek entuziastët e Ark, të cilët kanë qenë skeptikë në të kaluarën në lidhje me besueshmërinë e datave të publikimit të Studio Wildcard.

Megjithatë, lojtarët e PlayStation 5 do të duhet të presin edhe pak, pasi publikimi i Ark: Survival Ascended në këtë platformë është shtyrë për në fillim të dhjetorit. Studio Wildcard përmendi "disa probleme" të hasura gjatë procesit të certifikimit me Sony si arsyen e vonesës. Spekulohet se loja ndër-platformë mund të shkaktojë komplikime, por Studio Wildcard i siguron lojtarët se ata po punojnë me zell për të ofruar përvojën më të mirë të mundshme ndër-platformë.

Pavarësisht vonesave të konsolës, lansimi i Ark: Survival Ascended në Steam është konsideruar i suksesshëm. Loja shiti mbi 600,000 kopje në vetëm dy javë pas daljes së saj. Megjithatë, disa lojtarë hasën probleme të performancës që ndikuan në përvojën e përgjithshme të lojërave. Studio Wildcard i ka pranuar këto shqetësime dhe është zotuar t'i adresojë ato përmes arnimeve dhe përditësimeve.

Ndërsa Ark: Survival Ascended vazhdon të pësojë përmirësime, paraardhësi i tij, Ark: Survival Evolved, mbetet i popullarizuar në mesin e lojtarëve. Aktualisht, më shumë njerëz po luajnë në mënyrë aktive lojën origjinale sesa versioni i saj i rinovuar.

Pavarësisht nëse lojtarët presin me padurim lëshimin e konsolës ose po e shijojnë lojën në Steam, bota e Ark: Survival Ascended ofron një aventurë emocionuese të mbushur me dinosaurët, sfidat e mbijetesës dhe një përvojë loje në zhvillim.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është Arka: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended është një ribërje e lojës origjinale Ark: Survival Evolved, e zhvilluar nga Studio Wildcard duke përdorur Unreal Engine 5. Ajo ofron një përvojë gjithëpërfshirëse mbijetese në një botë të mbushur me krijesa parahistorike.

2. Kur do të dalë Ark: Survival Ascended në Xbox?

Ark: Survival Ascended do të dalë në Xbox Series X dhe S më 21 nëntor në orën 9 të mëngjesit të Paqësorit / 12 pasdite Lindore / 5:XNUMX në Mbretërinë e Bashkuar.

3. Pse është vonuar publikimi i Ark: Survival Ascended për PlayStation 5?

Publikimi i PlayStation 5 i Ark: Survival Ascended është shtyrë për në fillim të dhjetorit për shkak të "disa problemeve" të hasura gjatë procesit të certifikimit me Sony. Studio Wildcard po punon për të zgjidhur këto probleme dhe për t'u ofruar lojtarëve përvojën më të mirë të mundshme ndër-platformë.

4. A u përball me ndonjë sfidë lëshimi i Ark: Survival Ascended në Steam?

Po, lëshimi i Ark: Survival Ascended në Steam përjetoi probleme të performancës që ndikuan në lëshimin e lojës. Studio Wildcard i ka pranuar këto shqetësime dhe po punon në mënyrë aktive për t'i trajtuar ato përmes arnimeve dhe përditësimeve.

5. Si krahasohet popullariteti i Ark: Survival Evolved me Ark: Survival Ascended?

Në kohën e publikimit të këtij artikulli, më shumë lojtarë janë duke luajtur në mënyrë aktive Ark: Survival Evolved në krahasim me Ark: Survival Ascended. Sidoqoftë, me përmirësime dhe përditësime të vazhdueshme, versioni i rinovuar premton një përvojë emocionuese dhe në zhvillim të lojërave.