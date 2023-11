By

A janë Sam's Club dhe Walmart vëllezër?

Në botën e shitjes me pakicë, ka disa emra që janë bërë sinonim i dyqaneve të mëdha dhe çmimeve të përballueshme. Dy nga emrat më të njohur në këtë industri janë Sam's Club dhe Walmart. Por a janë të lidhur në të vërtetë këta dy gjigantë të shitjes me pakicë? A janë vëllezër, si të thuash? Le të zhytemi në detaje dhe të zbulojmë.

Sam's Club dhe Walmart janë vërtet të lidhur, por ata nuk janë vëllezër në kuptimin e drejtpërdrejtë. Në vend të kësaj, ata janë më shumë si vëllezër e motra brenda së njëjtës familje. Sam's Club është një klub magazine me pakicë vetëm për anëtarësim, i cili u themelua nga Sam Walton, i njëjti sipërmarrës vizionar që themeloi Walmart.

Walmart, nga ana tjetër, është një korporatë shumëkombëshe e shitjes me pakicë që operon një zinxhir hipermarketesh, dyqane me zbritje dhe dyqane ushqimore. Është një nga kompanitë më të mëdha në botë për nga të ardhurat dhe ka një prani të konsiderueshme në vende të ndryshme.

Sam's Club operon si një degë e Walmart, që do të thotë se është në pronësi dhe kontrolluar nga korporata më e madhe. Ndërsa të dy dyqanet ofrojnë një gamë të gjerë produktesh me çmime konkurruese, Sam's Club fokusohet më shumë në blerjet me shumicë dhe ofron përfitime ekskluzive për anëtarët e tij.

FAQ:

Pyetje: A mund të blejë dikush në Sam's Club?

Përgjigje: Jo, Sam's Club është një dyqan vetëm për anëtarësim. Megjithatë, jo anëtarët mund të blejnë në Sam's Club nëse shoqërohen nga një anëtar.

Pyetje: Cilat janë përfitimet e anëtarësimit të Sam's Club?

Përgjigje: Anëtarët e Sam's Club gëzojnë akses në ofertat ekskluzive, opsionet e blerjeve me shumicë dhe shërbime shtesë si shërbimet optike dhe ato të farmacisë.

Pyetje: A janë të njëjtat çmimet në Sam's Club dhe Walmart?

Përgjigje: Ndërsa të dy dyqanet ofrojnë çmime konkurruese, Sam's Club shpesh ofron sasi më të mëdha produktesh me çmime të zbritura për shkak të fokusit të tij në blerjet me shumicë.

Si përfundim, ndërsa Sam's Club dhe Walmart nuk janë vëllezër në kuptimin e mirëfilltë, ata janë të lidhur ngushtë si pjesë e së njëjtës familje me pakicë. Sam's Club operon si një degë e Walmart, duke ofruar një përvojë blerjeje në depo vetëm për anëtarësim me përfitime ekskluzive. Kështu që, herën tjetër që të vizitoni njërën prej këtyre dyqaneve, mbani mend lidhjen mes tyre dhe sipërmarrësit vizionar, Sam Walton, i cili solli në jetë këta gjigantë të shitjes me pakicë.