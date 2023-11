By

A janë sendet ushqimore më të lira në Walmart ose Sam's Club?

Kur bëhet fjalë për blerjet ushqimore, gjetja e ofertave më të mira është gjithmonë një përparësi kryesore për konsumatorët. Dy opsione të njohura për blerësit e ndërgjegjshëm për buxhetin janë Walmart dhe Sam's Club. Të dy gjigantët e shitjes me pakicë ofrojnë një gamë të gjerë produktesh me çmime konkurruese, por cili prej tyre ofron ofertat më të mira për sendet ushqimore? Le të hedhim një vështrim më të afërt.

Walmart: Walmart është një korporatë shumëkombëshe e shitjes me pakicë e njohur për përzgjedhjen e saj të gjerë të produkteve, duke përfshirë sende ushqimore. Me vendndodhje të shumta në të gjithë Shtetet e Bashkuara, është një opsion i përshtatshëm për shumë blerës. Walmart ofron një sërë markash dhe produktesh, duke u përshtatur me buxhete dhe preferenca të ndryshme. Dyqani shpesh ofron promovime dhe zbritje, duke e bërë atë një zgjedhje tërheqëse për ata që kërkojnë të kursejnë para në sende ushqimore.

Klubi i Sam: Sam's Club, një klub magazine vetëm për anëtarësim, është një degë e Walmart. Ajo ofron sasi të mëdha të produkteve me çmime të zbritura. Ndërsa kërkon një tarifë anëtarësimi, kursimet në sende ushqimore shpesh mund të tejkalojnë këtë kosto për blerësit e shpeshtë. Sam's Club është veçanërisht i dobishëm për familjet e mëdha ose bizneset që duhet të blejnë me shumicë. Dyqani ofron një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë prodhime të freskëta, mish dhe prodhime qilar.

Cila është më e lirë?

Përcaktimi nëse sendet ushqimore janë më të lira në Walmart ose Sam's Club varet nga faktorë të ndryshëm. Ndërsa Sam's Club mund të ofrojë çmime më të ulëta për njësi për shkak të sasive të tij të mëdha, Walmart shpesh ofron oferta më të mira për artikujt individualë. Për më tepër, promovimet dhe zbritjet e shpeshta të Walmart mund të ulin më tej koston e përgjithshme të sendeve ushqimore.

FAQ:

1. A më duhet një anëtarësim për të blerë në Walmart?

Jo, Walmart është i hapur për publikun e gjerë dhe nuk kërkon anëtarësim.

2. A mund të blej në Sam's Club pa një anëtarësim?

Jo, Sam's Club është një klub magazine vetëm për anëtarësim. Megjithatë, ata ofrojnë një leje kalimi njëditore për jo anëtarët për të blerë me një tarifë shërbimi 10%.

3. A ia vlejnë tarifën e anëtarësimit kursimet në Sam's Club?

Nëse blini shpesh sende ushqimore me shumicë ose keni një familje të madhe, kursimet në Sam's Club shpesh mund të tejkalojnë tarifën e anëtarësimit. Rekomandohet të vlerësoni zakonet tuaja të blerjes dhe të krahasoni çmimet përpara se të vendosni.

Si përfundim, si Walmart ashtu edhe Sam's Club ofrojnë çmime konkurruese për sendet ushqimore, por opsioni më i mirë varet nga nevojat dhe preferencat individuale. Walmart është ideal për ata që kërkojnë marrëveshje për artikuj individualë, ndërsa Sam's Club është i favorshëm për blerjet me shumicë. Merrni parasysh zakonet tuaja të blerjeve, buxhetin dhe madhësinë e familjes suaj për të përcaktuar se cili dyqan do të ofrojë vlerën më të mirë për nevojat tuaja ushqimore.