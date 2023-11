SVP i ri i Komunikimeve Strategjike i bashkohet Grupit Mediatik të NBCUniversal

By

Media Group e NBCUniversal ka njoftuar së fundmi shtimin e Bernadette Simpao si zëvendëspresidente e lartë e komunikimeve strategjike. Simpao, një ish-ekzekutive e PR në Apple dhe AMC, do të fokusohet tek transmetuesi Peacock në rolin e saj të ri. Emërimi i saj nënvizon përkushtimin e NBCUniversal për të forcuar përpjekjet e saj të komunikimit nëpër marka të ndryshme brenda divizioneve të argëtimit dhe të drejtpërdrejtë te konsumatori.

Simpao sjell një përvojë të pasur në pozicionin e saj të ri, pasi ka shërbyer në role kyçe në kompanitë kryesore të industrisë. Në Apple, ajo drejtoi marrëdhëniet dhe komunikimet me publikun global për aplikacionin Apple TV dhe bizneset e videove dhe sporteve të kompanisë. Gjatë kohës së saj në Apple, Simpao mbikëqyri iniciativa të mëdha si fillimi i Apple TV+ dhe zhvillimi i shërbimeve të transmetimit si MLS Season Pass i Major League Soccer.

Para se t'i bashkohej Apple, Simpao mbante pozicionin e zëvendëspresidentit të komunikimeve të korporatave në AMC Networks. Mandati i saj në Viacom zgjati një dekadë, ku ajo punoi në role të ndryshme komunikimi nëpër divizione ndërkombëtare, BET Networks dhe korporatë Viacom.

Ekspertiza e Simpao në menaxhimin e lançimeve dhe partneriteteve të profilit të lartë do të forcojë padyshim strategjitë e komunikimit të NBCUniversal. Sfondi i saj i gjerë në komunikimin e korporatave, së bashku me historikun e saj të dëshmuar në industri, e pozicionojnë atë mirë për sukses në rolin e saj të ri.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. Cili është roli i ri i Bernadette Simpao në Media Group të NBCUniversal?

Bernadette Simpao i është bashkuar Grupit Mediatik të NBCUniversal si zëvendëspresidente e lartë e komunikimeve strategjike. Në këtë rol, ajo do të fokusohet kryesisht në transmetuesin Peacock, ndërsa gjithashtu do të punojë me ekipet e PR në të gjithë markat e NBCUniversal Entertainment dhe direkt te konsumatori.

2. Çfarë eksperience sjell Bernadette Simpao në pozicionin e saj të ri?

Simpao ka një sfond të gjerë në marrëdhëniet me publikun dhe komunikimet. Ajo ka mbajtur më parë role kyçe në Apple, ku drejtoi përpjekjet globale të PR për aplikacionin Apple TV dhe bizneset video dhe sportive të kompanisë. Para kësaj, ajo shërbeu si zëvendëspresidente e komunikimit të korporatave në AMC Networks dhe punoi në role të ndryshme komunikimi në Viacom.

3. Cilat janë disa nga arritjet e dukshme të Bernadette Simpao?

Gjatë gjithë karrierës së saj, Simpao ka luajtur një rol të rëndësishëm në nisjet dhe partneritetet kryesore. Në Apple, ajo mbikëqyri lançimet globale të Apple TV+, Apple News+ dhe Apple One. Ajo gjithashtu menaxhoi komunikimet për fusha të tjera brenda divizionit të Shërbimeve të Apple. Përvoja e saj përfshin punën në partneritete me Major League Soccer dhe zhvillimin e shërbimeve të transmetimit si MLS Season Pass.

4. Cilat janë ndarjet brenda NBCUniversal të prekura nga pushimet e fundit nga puna?

Në fillim të nëntorit, NBCUniversal njoftoi pushime nga puna në tre divizione: Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment dhe shitjet e reklamave. Shumica e këtyre shkurtimeve, afërsisht 30 deri në 40 punonjës, u bënë në Peacock si pjesë e një ristrukturimi nën CMO Shannon Willett.