Ish-ekzekutivja e Apple, Bernadette Simpao, i bashkohet NBCUniversal për të nxitur komunikimet strategjike

NBCUniversal ka zgjedhur Bernadette Simpao, një ish-drejtuese e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimit në Apple, për të shërbyer si zëvendëspresidente e lartë e komunikimeve strategjike. Me një histori të dëshmuar në industrinë e teknologjisë, Simpao do të bazohet në Nju Jork dhe do të punojë ngushtë me ekipin e komunikimit strategjik për portofolin e argëtimit dhe të drejtpërdrejtë te konsumatori i NBCUniversal.

Fokusi kryesor i Simpao do të jetë në Peacock, shërbimi i transmetimit të NBCUniversal, i cili ka fituar tërheqje të konsiderueshme vitet e fundit. Përveç Peacock, ajo do të japë gjithashtu ekspertizën e saj për të mbështetur iniciativat në rrjete të ndryshme, duke përfshirë NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids dhe USA Network.

Allison Rawlings, nënkryetare ekzekutive e komunikimeve strategjike në NBCUniversal Media Group, do të jetë mbikëqyrëse e drejtpërdrejtë e Simpao. Rawlings shpreh entuziazëm për shtimin e ri në ekip, duke theksuar përvojën e gjerë të Simpao dhe aftësinë e saj për të nxitur strategji komunikimi efektive.

Përpara se t'i bashkohej NBCUniversal, Simpao mbante pozicione kyçe në kompani të njohura mediatike. Në Apple, ajo drejtoi ekipin global të marrëdhënieve me publikun dhe komunikimit për aplikacionin Apple TV dhe bizneset video dhe sportive të kompanisë. Përgjegjësitë e saj varionin nga menaxhimi i partneriteteve, të tilla si Major League Soccer dhe shërbimi i transmetimit MLS Season Pass, deri te mbikëqyrja e lançimeve të Apple TV+, Apple News+ dhe Apple One.

Karriera e Simpao përfshin gjithashtu role në AMC Networks dhe Viacom, ku ajo zhvilloi dhe zbatoi strategji komunikimi për divizione të ndryshme, duke përfshirë divizionin ndërkombëtar, BET Networks dhe korporatën Viacom.

Duke sjellë Simpao në bord, NBCUniversal synon të forcojë përpjekjet e tij strategjike të komunikimit dhe të rrisë më tej praninë e tij në peizazhin konkurrues të transmetimit. Me prejardhjen e saj të gjerë në industrinë e teknologjisë dhe medias, Simpao është e pozicionuar mirë për të kontribuar në suksesin e vazhdueshëm të ofertave argëtuese dhe direkte te konsumatori i NBCUniversal.

