Zbuloni listat bashkëpunuese për luajtje dhe më shumë në Apple Music me iOS 17.2

Apple Music ka zbuluar dy veçori të reja emocionuese me lëshimin e iOS 17.2 (aktualisht në beta): listat bashkëpunuese për luajtje dhe listën automatike të luajtjes "Të preferuarat". Ndërsa Spotify ka qenë tradicionalisht i njohur për veçoritë e tij sociale, Apple Music po arrin duke prezantuar lista dëgjimi bashkëpunuese.

Për të hyrë në listën e re automatike të luajtjes "Të preferuarat", thjesht lundroni te Biblioteka > Listat e luajtjes në Apple Music dhe rrëshqitni rrëshqitjen poshtë derisa të gjeni listën e dëgjimit të të preferuarave të krijuar automatikisht.

Por le të thellohemi në pikat kryesore të iOS 17.2 – listat e përbashkëta të luajtjes – dhe të eksplorojmë se si funksionojnë ato.

Për të filluar përdorimin e listave të përbashkëta të luajtjes së Apple Music, sigurohuni që të keni të instaluar iOS 17.2 beta në iPhone ose iPad. Pasi të keni ekzekutuar versionin beta, hapni Apple Music dhe ndiqni këto hapa:

1. Klikoni në skedën "Biblioteka" në fund dhe më pas zgjidhni "Listat e luajtjes".

2. Zgjidhni një listë dëgjimi që keni krijuar ose krijoni një të re (ju lutemi vini re se kjo veçori aktualisht funksionon vetëm me listat tuaja për luajtje, jo me listat e përzgjedhura të dëgjimit të Apple Music).

3. Prekni ikonën me tre pika, që ndodhet në këndin e sipërm djathtas të ekranit.

4. Zgjidhni opsionin 'Colaborate', i cili duhet të jetë opsioni i dytë nga lart.

5. Tani mund të përcaktoni nëse bashkëpunëtorët duhet të miratohen apo jo.

6. Prekni 'Filloni bashkëpunimin' për të ftuar njerëzit të bashkohen me listën tuaj të luajtjes.

7. Për të menaxhuar cilësimet e bashkëpunimit, kthehuni te lista e luajtjes dhe trokitni sërish në ikonën me tre pika. Do të gjeni opsionin "Menaxho bashkëpunimin".

Pasi të keni aktivizuar bashkëpunimin, kushdo me të cilin ndani lidhjen e listës së luajtjes do të jetë në gjendje të modifikojë dhe rirendisë këngët, si dhe të ndryshojë emrin dhe foton e listës së luajtjes.

Kjo veçori e re hap mundësi emocionuese për zbulimin dhe ndarjen e muzikës me miqtë. Provoni dhe na tregoni se çfarë mendoni në komente!

FAQ

A mund të përdor listat e përbashkëta të luajtjes në Apple Music me iOS 17.2 beta?

Po, mund të përdorni lista dëgjimi bashkëpunuese në Apple Music me iOS 17.2 beta. Thjesht ndiqni hapat e përshkruar më sipër për të filluar.

A mund të bashkëpunoj me të tjerë në listat e dëgjimit të kuruar të Apple Music?

Aktualisht, veçoria bashkëpunuese e listës së luajtjes funksionon vetëm me listat për luajtje që keni krijuar. Nuk mund të bashkëpunosh me të tjerët në listat e dëgjimit të kuruar të Apple Music.

A duhet të miratohen bashkëpunëtorët?

Ju keni mundësinë të miratoni bashkëpunëtorët ose t'i lejoni ata të fillojnë të bashkëpunojnë menjëherë. Kjo zgjedhje varet nga krijuesi i listës së luajtjes.

A mund të modifikojnë bashkëpunëtorët emrin dhe foton e listës për luajtje?

Po, pasi dikush të jetë ftuar për të bashkëpunuar në një listë dëgjimi, ai mund të modifikojë emrin dhe foton e listës së luajtjes, së bashku me riorganizimin dhe shtimin e këngëve.