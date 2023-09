Modelet e reja të iPhone Pro të Apple: Çmimet dhe përmirësimet

Apple është vendosur të zbulojë modelet e saj të reja iPhone Pro në një ngjarje të lançimit sonte, dhe ndërsa ka pasur shumë rrjedhje dhe raportime që zbulojnë telefonat e ardhshëm, një mister mbetet: çmimi. Thashethemet sugjerojnë se do të ketë rritje të çmimeve për modelet e shitura në SHBA, por çfarë ndodh me çmimet në Indi?

Në SHBA, seria e iPhone 14 filloi me 799 dollarë, ndërsa modeli bazë për blerësit indianë ishte vendosur në 79,900 Rs. Pritet që çmimet për modelet jo Pro të mbeten të njëjta me vitin e kaluar. Sidoqoftë, për iPhone 15 Plus, parashikohet një çmim prej 89,900 Rs.

Tani, le të flasim për modelet Pro. iPhone 15 Pro pritet të vijë me një rritje çmimi prej 100 dollarësh, potencialisht duke filluar nga 1099 dollarë në SHBA. Në Indi, mund të ketë një përplasje prej të paktën 10,000 Rs krahasuar me modelin e vitit të kaluar. Sa i përket iPhone 15 Pro Max, ai mund të ketë një rritje edhe më të madhe të çmimit, potencialisht në 1299 dollarë në SHBA, me blerësit indianë që dëshmojnë një rritje të dukshme nga viti i kaluar.

Modelet standarde të iPhone 15 do të kenë disa përmirësime të rëndësishme. Niveli i njohur do të zëvendësohet nga Dynamic Island, duke zgjeruar pamjen e ekranit dhe duke reduktuar kornizat. Kamera kryesore thuhet se do të përmirësohet nga 12 MP në 48 MP, dhe pajisjet do të mundësohen nga çipi A16 Bionic. Për më tepër, të dy modelet jo Pro dhe Pro pritet të miratojnë portën USB Type-C, duke zëvendësuar kabllon Lightning.

Modelet Pro do të kenë një kornizë titani, duke zëvendësuar çelikun inox, duke rezultuar në një peshë më të lehtë. iPhone 15 Pro Max do të prezantojë një lente periskop që ofron zmadhimin optik 5x-6x. Të dy modelet Pro do të kalojnë gjithashtu në portat USB Type-C.

Është e rëndësishme të theksohet se këto vlerësime të rritjes së çmimeve bazohen në thashetheme, kështu që ato duhet të merren me skepticizëm.

Burimet:

– Apple do të zbulojë modelet e reja të iPhone Pro në një event të lançimit sonte.

– Çmimi për modelet jo-Pro pritet të mbetet i njëjtë me vitin e kaluar.

– iPhone 15 Plus pritet të vijë në 89,900 Rs.

– iPhone 15 Pro mund të fillojë me 1099 dollarë në SHBA.

– iPhone 15 Pro Max mund të ketë një rritje të çmimit në 1299 dollarë në SHBA.

– Modelet e iPhone 15 do të kenë një ekran Dynamic Island.

– Kamera kryesore thuhet se do të përmirësohet në 48 MP.

– Pajisjet do të mundësohen nga çipi A16 Bionic.

– Të dy modelet jo Pro dhe Pro pritet të miratojnë porte USB Type-C.

– Modelet Pro do të kenë një kornizë titani, duke reduktuar peshën.

– iPhone 15 Pro Max do të prezantojë një lente periskopi me zmadhim optik.