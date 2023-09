Çfarë duhet të presësh nga ngjarja e vjeshtës e Apple: iPhone 15 dhe orët e reja të Apple

Sot, Apple po pret ngjarjen e saj të shumëpritur Wonderlust, ku kompania pritet të prezantojë iPhone 15 të përfolur dhe orët e reja të Apple. Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt duke filluar nga ora 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Kjo ngjarje shënon të parën që kur Apple zbuloi Vision Pro në WWDC në fillim të kësaj vere. Ngjarja vjetore e vjeshtës e iPhone është kthyer në një fenomen kulturor, duke sinjalizuar fundin e verës dhe fillimin e produkteve të reja emocionuese të Apple.

Thashethemet për iPhone 15 qarkullojnë prej muajsh. Disa sugjerojnë se do të jetë një përmirësim i rregullt nga viti në vit, ndërsa të tjerë spekulojnë për mundësinë e një modeli më të madh Pro të quajtur iPhone 15 Ultra. Ftesa e ngjarjes, me logon e saj enigmatike të Apple të përbërë nga grimca të vogla, ka ngjallur kuriozitet dhe spekulime. Etiketa "Wonderlust" është një lojë me fjalën "wanderlust" dhe entuziastët e Apple po përpiqen të deshifrojnë kuptimin e saj në lidhje me njoftimet e ardhshme.

Linja e iPhone 15 pritet të përfshijë katër modele: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro dhe 15 Pro Max. Sipas Mark Gurman të Bloomberg, iPhone 15 dhe 15 Plus në thelb do të jenë versione të ripaketuara të iPhone 14 Pro, pa kamerë telefoto ose trup inox. Këta telefona të rinj do të kenë një kamerë kryesore 48 megapikselë dhe çipin A16 të gjeneratës së mëparshme.

Me gjasë nuk do të ketë ndryshime të mëdha në ekran, pasi analisti Ross Young parashikon që modelet bazë të iPhone 15 nuk do të kenë një shkallë të lartë rifreskimi si iPhone Pro. Të katër modelet pritet të mbështesin karikimin me valë 15 vat duke përdorur standardin e hapur Qi2, i cili mund të lejojë një gamë më të gjerë të pajisjeve të karikimit me valë.

Ndryshimi më i madh në të gjitha modelet e iPhone 15 do të jetë kalimi nga lidhësi Lightning në një port USB-C. Ky ndryshim ka të ngjarë të nxitet nga presioni nga Bashkimi Evropian, i cili miratoi USB-C si një standard të përbashkët karikimi. Mbetet e paqartë nëse USB-C do të zbatohet globalisht apo vetëm në BE, por ka shumë të ngjarë që të gjitha modelet e reja të iPhone të vijnë me një port USB-C.

iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max pritet të kenë ndryshime të rëndësishme. Modelet Pro do të kenë korniza të bëra prej titani në vend të çelikut inox, duke ulur peshën e tyre. Ata gjithashtu do të mundësohen nga çipi i ri A17, silikoni më i vogël i Apple deri më sot. Kornizat më të holla të ekranit dhe një port USB-C që mbështet shpejtësi më të larta të të dhënave janë ndër veçoritë e parashikuara.

Për sa i përket përmirësimeve të kamerës, iPhone 15 Pro Max mund të përfshijë një kamerë të re telefoto optike 6x, e cila do të përmirësonte fotot e zmadhuara me detaje, rezolucion dhe gamë dinamike më të mirë.

Me rritjen e pritjeve, entuziastët e Apple presin me padurim ngjarjen Wonderlust për të parë se çfarë karakteristikash dhe përmirësimesh të reja emocionuese do të sjellin iPhone 15 dhe Apple Watches.

Burimet:

- Bloomberg

– ChargerLab

Shënim: Ky artikull bazohet në informacionin e disponueshëm përpara ngjarjes Wonderlust të Apple.