Ngjarja Wonderlust e Apple: Çfarë duhet të presësh në Eventin e Apple 2023

Apple po përgatitet për ngjarjen e saj të shumëpritur vjetore, që do të zhvillohet në Teatrin e njohur Steve Jobs në Kaliforni. Ndërsa detajet specifike mbeten të fshehura në fshehtësi, entuziastët e teknologjisë po presin me padurim zbulimin e linjës së iPhone 15, Apple Watch më të fundit dhe përditësimet e mundshme të softuerit iOS.

E quajtur "Wonderlust", ngjarja është planifikuar të fillojë më 12 shtator 2023, në orën 10:30 me orën standarde të Indisë dhe në orën 10 të mëngjesit me kohën e Paqësorit. Që zgjat rreth 90 minuta, ngjarja do të shfaqë një fjalim të regjistruar paraprakisht nga CEO i Apple, Tim Cook.

Për ata që janë të etur për të parë këtë spektakël, Apple ofron opsione të ndryshme për tu akorduar. Abonentët e Apple TV mund ta shikojnë me lehtësi ngjarjen drejtpërdrejt në pajisjet e tyre. Për më tepër, Apple do të transmetojë ngjarjen në faqen e saj zyrtare në YouTube, duke siguruar akses për shikuesit pa Apple TV. Përdoruesit e shfletuesit të internetit mund të shikojnë gjithashtu ngjarjen duke vizituar faqen e internetit të Apple.

Thashethemet janë të shumta ndërsa ngjarja po afrohet, duke lënë të kuptohet për surprizat e mundshme që Apple ka përgatitur. Një thashethem i dukshëm sugjeron se iPhone 15 Pro mund të jetë më i lehtë duke përdorur Titaniumin e klasës 5 për kornizën e mesme në vend të çelikut. Një tjetër mundësi intriguese rrotullohet rreth kalimit të Apple nga kablloja e karikimit Lightning në portën më të përhapur USB-C, ndoshta e motivuar nga një rregullore e Bashkimit Evropian që kërkon kabllo të standardizuara karikimi.

Përveç pajisjeve të reja, ekspertët parashikojnë zbulimin e Apple Watch Ultra 2 dhe një kuti të pajtueshme me USB-C për AirPods Pro. Për më tepër, ka parashikime rreth përditësimeve të mundshme në iOS 17 të ardhshëm.

Ngjarja e Apple është gjithmonë një moment historik për entuziastët e Apple, duke paraqitur një mundësi për të dëshmuar kulmin e përpjekjeve inovative të Apple.

Përkufizime:

– Linja e iPhone 15: Seria e re e iPhone-ve të lëshuar nga Apple në 2023.

– Apple Watch Ultra 2: Pasardhësi i përfolur i linjës aktuale të orëve inteligjente të Apple.

– iOS 17: Versioni i ri i parashikuar i sistemit operativ celular të Apple.

Burimet:

1. (Artikulli burimor) [Nuk është dhënë URL]

2. Faqja e internetit e Apple (https://www.apple.com)