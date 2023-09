Ngjarja e Apple 2023: Gjithçka që duhet të dini

Ngjarja e shumëpritur e Apple 2023, e titulluar "Wanderlust", është caktuar të zhvillohet më 12 shtator 2023, në orën 10:00 të mëngjesit pasdite. Kjo ngjarje do të shfaqë një sërë produktesh të reja, duke përfshirë iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 dhe më shumë. Shumë njerëz po presin me padurim lëshimin e këtyre pajisjeve të reja, veçanërisht iPhone 15 Ultra, i cili thuhet se do të shfaqet.

Apple Event 2023 do të jetë i disponueshëm për transmetim të drejtpërdrejtë në Apple TV dhe Apple.com, duke i lejuar shikuesit të qëndrojnë të përditësuar me njoftimet më të fundit të produkteve. Orari i ngjarjes do të ndryshojë në varësi të vendit. Pasi produktet të lansohen, do të jenë të disponueshme rezervimet paraprake dhe mund të pritet dorëzimi brenda disa ditësh.

Linja e produkteve për Apple Event 2023 përfshin iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra ose Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 dhe më shumë. Këto pajisje ofrojnë një sërë veçorish dhe përmirësimesh që me siguri do të ngacmojnë entuziastët e teknologjisë.

Oraret sipas vendit për Apple Event 2023 janë si më poshtë: SHBA (10:00 PM PT), Evropë (10:00 PM PT), Indi (10:30 PM IST), Australi (10:00 AM PT), Kanada (10:00 PT), MB (10:00 PT), Emiratet e Bashkuara Arabe (10:00 PT), Rusia (10:00 PT) dhe Kina (10:00 PM PT).

Lansimi i iPhone 15 në Apple Event 2023 pritet të jetë një moment kryesor. iPhone 15 do të vijë në variante të ndryshme, të tilla si iPhone 15 Pro dhe Pro Max, duke u përshtatur me preferencat e ndryshme të përdoruesve. Çmimi i nisjes për iPhone 15 thuhet të jetë rreth 80,000 Rs, duke e bërë atë një pajisje të nivelit të lartë.

Për më tepër, Apple Event do të prezantojë Apple Watch Series 9, duke shfaqur një sistem operativ të përditësuar të quajtur WatchOS 10. Përdoruesit mund të presin një sërë veçorish të reja dhe përmirësime në këtë përsëritje të fundit të Apple Watch.

Për të parë drejtpërdrejt Apple Event 2023, shikuesit mund të vizitojnë apple.com ose të hyjnë në ngjarje përmes aplikacionit Apple TV ose YouTube. Këto platforma ofrojnë një mundësi për të parë ngjarjen ndërsa shpaloset, duke ofruar një vështrim të drejtpërdrejtë në produktet dhe njoftimet më të fundit.

Si përfundim, Apple Event 2023 pritet shumë, duke premtuar pajisje dhe veçori të reja emocionuese. Të apasionuarit pas teknologjisë në mbarë botën po e presin me padurim ngjarjen, duke e bërë atë një vështrim të domosdoshëm për fansat dhe konsumatorët e Apple.

