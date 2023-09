Apple rinovon partneritetin me Qualcomm për modemet 5G

By

Apple ka rinovuar partneritetin me Qualcomm, duke siguruar që gjigandi i elektronikës së konsumit do të vazhdojë të përdorë Sistemet Snapdragon 5G Modem-RF të Qualcomm në telefonat e tij inteligjentë deri në vitin 2026. Ky njoftim vjen pavarësisht përpjekjeve të mëparshme të Apple për të zhvilluar modemet e veta dhe për të reduktuar varësinë e saj nga Qualcomm.

Megjithëse Apple bleu biznesin e vështirë të modemit të Intel në 2019, duke i siguruar kompanisë burimet e nevojshme për të krijuar modemet e veta, duket se zhvillimi i pavarur i modemit të Apple nuk ka arritur ende të realizohet. Marrëveshja me Qualcomm tregon se Apple është ende duke u mbështetur në furnitorë të jashtëm për të përmbushur nevojat e saj për modem.

Zhvillimi i modemëve të vet do t'i kishte lejuar Apple të anashkalonte kostot dhe honoraret që lidhen me komponentët e Qualcomm, duke rritur potencialisht përfitimin e kompanisë. Megjithatë, duke rinovuar partneritetin me Qualcomm, Apple po siguron që të ketë një plan rezervë në rast se zhvillimi i pavarur i modemit të tij nuk përparon aq shpejt sa pritej.

Ndërsa marrëveshja e re është joekskluzive, që do të thotë se Apple mund të përdorë ende modemet e veta ose ato nga furnizuesit e tjerë, ajo nënvizon varësinë e vazhdueshme të kompanisë nga Qualcomm për teknologjinë e saj modem. Apple është një klient i rëndësishëm për Qualcomm, me Apple dhe Samsung që përbëjnë 10% ose më shumë të të ardhurave të konsoliduara të Qualcomm në vitin fiskal 2022.

Koha e njoftimit vlen të përmendet, pasi vjen pak përpara ngjarjes vjetore të iPhone të Apple, ku kompania pritet të zbulojë iPhone 15 të saj të ri. Meqenëse nuk ka gjasa që kjo linjë e ardhshme e telefonave inteligjentë të inkorporojë modemin e zhvilluar në shtëpi të Apple, parashikohet që ata të përdorin modemin 5G të Qualcomm dhe pjesën e përparme RF.

Burimet: Qualcomm

Përkufizime:

– Sistemet Snapdragon 5G Modem-RF: Gama e sistemeve të modemit 5G dhe radiofrekuencave të Qualcomm të përdorura në telefonat inteligjentë dhe pajisje të tjera elektronike.

– Modem: Një pajisje që lejon pajisjet të lidhen me internetin ose rrjete të tjera duke transmetuar dhe marrë të dhëna.

– Fundi i përparmë RF: Qarku në një pajisje që merret me transmetimin dhe marrjen e sinjaleve të radiofrekuencës.

– Honorare: Tarifat e paguara nga një kompani për të përdorur pronën intelektuale ose teknologjitë e një kompanie tjetër.