Ofertat e Anker Nebula Black Friday: Merrni deri në 40% ulje në projektorët dhe aksesorët

Jeni në treg për një videoprojektor të ri? Epo, ju jeni me fat sepse ofertat e hershme të së Premtes së Zezë të Anker Nebula janë këtu, duke ofruar deri në 40% ulje në linjën e tyre të projektorëve dhe aksesorëve. Një marrëveshje e spikatur është projektuesi video Anker Nebula Cosmos 1080p, tani i disponueshëm për vetëm 449.99 dollarë (fillimisht me çmim 700 dollarë). Kjo do të thotë se do të kurseni 250 dollarë, që është një zbritje e konsiderueshme për një projektor me cilësi të lartë.

Videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p është një pajisje e mbushur me veçori që krenohet me një rezolucion 1080p (mbështetet 4K), duke ju lejuar të transmetoni imazhe deri në 120 inç. Me zmadhimin e tij dixhital, ju mund të rregulloni lehtësisht madhësinë e imazhit pa pasur nevojë të lëvizni fizikisht projektorin. Teknologjia HDR10 ofron detaje më të mprehta, ngjyra të gjalla dhe të zeza më të thella, duke siguruar një përvojë gjithëpërfshirëse shikimi.

Ky projektor kujdeset gjithashtu për përmbajtjet jo-HDR me funksionin e tij Hybrid Log Gamma, i cili e përmirëson atë në kohë reale pa ndonjë vështirësi për të rregulluar menynë e cilësimeve. Për më tepër, altoparlantët e mundësuar nga Dolby Digital Plus japin tingull rrethues 360 gradë, duke ngritur përvojën kinematografike.

Për më tepër, videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p vjen i parangarkuar me mbi 7,000 aplikacione, duke përfshirë shërbime të njohura të transmetimit si Prime Video, YouTube dhe Hulu. Opsionet e tij të lidhjes përfshijnë HDMI, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth dhe aftësitë e pasqyrimit për telefonin ose laptopin tuaj.

Nëse jeni në kërkim të një projektori me veçori edhe më mbresëlënëse, mos e humbisni kinemanë shtëpiake me lazer me hedhje të shkurtër Optoma dhe projektorin e lojërave. Mund të shfaqë një ekran 120 inç nga vetëm katër metra larg dhe ofron një rezolucion 4K UHD, së bashku me një raport kontrasti 500,000:1 për pamje mahnitëse. Çmimet për modele të ndryshme variojnë nga 973 deri në 2,600 dollarë.

Me këto oferta të së Premtes së Zezë të Anker Nebula, mund t'i lartësoni netët tuaja të filmave në shtëpi dhe seancat e lojërave duke shënuar një videoprojektor me cilësi të lartë me një fraksion të çmimit të tij origjinal. Mos e humbisni këtë mundësi dhe merrni ofertën tuaj të preferuar përpara se të shiten!

Pyetjet e bëra më shpesh

Cila është rezolucioni i videoprojektorit Anker Nebula Cosmos 1080p? Videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p ofron një rezolucion 1080p, me mbështetje për 4K. A mund ta rregulloj madhësinë e imazhit pa lëvizur fizikisht projektorin? Po, videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p ka një veçori të zmadhimit dixhital që ju lejon të rregulloni madhësinë e imazhit pa pasur nevojë të lëvizni fizikisht projektorin. A është projektori i pajtueshëm me përmbajtje jo-HDR? Po, videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p përmban Hybrid Log Gamma (HLG) që përmirëson përmbajtjen jo-HDR në kohë reale. Cilat aplikacione janë parangarkuar në projektor? Videoprojektori Anker Nebula Cosmos 1080p vjen i mbushur me mbi 7,000 aplikacione, duke përfshirë ato të njohura si Prime Video, YouTube dhe Hulu. Çfarë opsionesh lidhjeje ka projektori? Projektori ofron lidhje HDMI dhe USB-A, së bashku me lidhjen me valë nëpërmjet Wi-Fi dhe Bluetooth. Mund të pasqyrohet gjithashtu nga telefoni ose laptopi juaj.