Një analizë gjithëpërfshirëse e sulmit kibernetik: Faktorët që ndikojnë në kryerjen dhe viktimizimin

Përhapja në rritje e teknologjive dixhitale dhe internetit ka shkaktuar një formë të re të ndërhyrjes personale të njohur si cyberstalking. Cyberstalking përkufizohet si komunikim elektronik i përsëritur dhe i padëshiruar që shkakton frikë dhe shqetësim tek viktimat. Ndonëse mund të mos përfshijë dhunë fizike si përndjekja jashtë linje, mund të ketë pasoja të rënda emocionale dhe psikologjike. Me më shumë se 1.3 milion njerëz që përjetojnë sulm në internet çdo vit, është thelbësore të kuptohen faktorët që kontribuojnë në këtë lloj viktimizimi.

Një studim i kohëve të fundit i kryer nga një studiues në Universitetin Shtetëror Sam Houston (SHSU) u thellua në kërkimin mbi sulmin kibernetik për të identifikuar faktorët që lidhen si me kryerjen ashtu edhe me viktimizimin. Studimi shqyrtoi rreth 60 studime të kryera midis 2002 dhe 2022, kryesisht të kryera në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vende të tjera si Australia, Belgjika, Spanja, Turqia, Kanadaja, Kili, Egjipti, Anglia dhe Portugalia. Pjesëmarrësit përfshinin të rritur dhe adoleshentë.

Studimi përdori një qasje meta-analitike me tre nivele për të identifikuar vlefshmërinë relative të parashikuesve që lidhen me faktorët sociodemografikë, përvojat e sfondit, faktorët e rrezikut dhe fushat mbrojtëse. Gjetjet e studimit zbuluan se domeni i sfondit kishte ndikimin më të rëndësishëm në kryerjen dhe viktimizimin e sulmit kibernetik, i ndjekur nga fusha e rrezikut. Megjithatë, domenet sociodemografike dhe ato mbrojtëse nuk patën një efekt domethënës.

Studimi zbuloi gjithashtu se individët që përfshihen në sjellje agresive kibernetike e vënë veten në rrezik të sulmit kibernetik ose hakmarrjes nga viktimat. Përvojat ofenduese, si në internet ashtu edhe jashtë linje, ishin të lidhura fort me viktimizimin e sulmit kibernetik. Tiparet e personalitetit dhe psikologjike, të tilla si stresi, ankthi dhe depresioni, si dhe tiparet e rrezikshme të marrëdhënieve, si sjelljet e mashtrimit dhe xhelozia romantike, u shoqëruan si me kryerjen ashtu edhe me viktimizimin e sulmit kibernetik.

Këto gjetje mund të ofrojnë njohuri të vlefshme për zhvillimin e strategjive parandaluese për të adresuar sulmin kibernetik. Duke kuptuar faktorët që kontribuojnë në sulmin kibernetik, institucionet dhe qeveritë mund të ndajnë burime të kufizuara në mënyrë efikase dhe të synojnë përpjekjet parandaluese aty ku ato janë më të nevojshme. Strategjitë e parandalimit duhet të marrin parasysh mbivendosjen midis dhunës jashtë linje dhe dhunës kibernetike, si dhe faktorët e sfondit që rrisin rrezikun e kryerjes dhe viktimizimit.

FAQ

Çfarë është cyberstalking?

Cyberstalking i referohet komunikimit elektronik të përsëritur dhe të padëshiruar që shkakton frikë dhe shqetësim tek viktimat. Ai përfshin përdorimin e teknologjisë, siç është interneti, për të ngacmuar, frikësuar ose kërcënuar individë.

Sa e zakonshme është sulmi në internet?

Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, më shumë se 1.3 milionë njerëz përjetojnë sulm në internet çdo vit. Përdorimi i gjerë i teknologjive dixhitale dhe i internetit ka kontribuar në rritjen e incidenteve të sulmeve kibernetike.

Cilët janë faktorët që lidhen me sulmin në internet?

Studimi identifikoi disa faktorë të lidhur me sulmin në internet, duke përfshirë përvojat në sfond, faktorët e rrezikut dhe disa tipare të personalitetit dhe psikologjik. Përvojat ofenduese, si në internet ashtu edhe jashtë linje, ishin të lidhura fort me viktimizimin e sulmit kibernetik.

Si mund të ndihmojnë këto gjetje në parandalimin e sulmeve kibernetike?

Kuptimi i faktorëve që kontribuojnë në sulmin kibernetik mund të informojë zhvillimin e strategjive parandaluese. Duke synuar mbivendosjen e faktorëve midis dhunës jashtë linje dhe dhunës kibernetike, përpjekjet parandaluese mund të jenë më efektive në adresimin e sulmit kibernetik dhe mbrojtjen e viktimave të mundshme.