Televizori Hisense ULED X: Një revolucion në teknologjinë e ndriçimit të pasëm

Televizori Hisense ULED X po revolucionarizon mënyrën se si e përjetojmë teknologjinë e ndriçimit të pasmë. Një nga problemet kryesore me ndriçimin e pasmë është se ai mund të depërtojë, duke larë të zezat dhe duke krijuar aureolë rreth objekteve të ndritshme. Prodhuesit e televizorëve janë përpjekur ta trajtojnë këtë problem duke përdorur dritat LED që mund të fiken pas zonave të destinuara të jenë të zeza. Kjo teknikë, e njohur si zonat e zbehjes, ka pasur rezultate të përziera, duke çuar shpesh në artefakte tonale dhe shtrirje të papërsosur.

Sidoqoftë, televizori Hisense ULED X ka një qasje të ndryshme. Me 20,000 dritat e pasme mini-LED të ndara në 5,000 zona zbehjeje, ky televizor ofron një numër më të madh zonash se shumica e modeleve të tjera në treg. Rezultati është një përmirësim i jashtëzakonshëm në cilësinë dhe saktësinë e figurës. Të zezat janë shumë më të errëta, dhe ngjyrat janë të pasura dhe të gjalla.

Për sa i përket krahasimit, televizorët LCD përgjithësisht konsiderohen më të mirë se OLED për dhoma të ndriçuara mirë. Megjithatë, televizori ULED X ofron nivele mbresëlënëse të zezë, lulëzim minimal dhe ngopje të thellë të ngjyrave, duke e bërë atë të padallueshëm nga televizorët OLED në shumë aspekte. Për më tepër, ULED X shkëlqen kur bëhet fjalë për ndriçimin maksimal, duke tejkaluar shumicën e televizorëve LCD.

Gjatë një rishikimi të plotë, televizori ULED X bëri vazhdimisht përshtypje me cilësinë e tij të figurës, duke tejkaluar edhe disa nga televizorët më të mirë në treg. Përmbajtja me cilësi të lartë me kodim me rreze të lartë dinamike shfaqi aftësitë e ULED X, me shumicën e skenave të preferuara mbi një konkurrent kryesor.

Megjithatë, ka disa të meta për t'u marrë parasysh. Kontrollet e zërit të ULED X janë të kufizuara dhe sistemi i tij operativ Vidaa mund të mos ofrojë të njëjtin nivel mbështetjeje për aplikacionet si Android TV. Për ata që mbështeten në aplikacione specifike, këshillohet që të kontrolloni disponueshmërinë përpara se të blini ULED X.

Në përgjithësi, televizori Hisense ULED X ofron një përparim të rëndësishëm në teknologjinë e ndriçimit. Cilësia e jashtëzakonshme e figurës, nivelet mbresëlënëse të zezë dhe ngjyrat e gjalla e bëjnë atë një konkurrent kryesor në tregun e televizorit. Ndërsa mund të ketë disa kufizime, sigurisht që meriton njohjen si një nga televizorët më të mirë aktualisht në dispozicion.

