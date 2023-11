Përmirësimi i aksesueshmërisë: Veçoria e shikimit të zërit të Amazon Fire Stick

Përdoruesit e Amazon Fire Stick tani kanë një opsion të përshtatshëm për të përmirësuar përvojën e tyre të shikimit me veçorinë Voice View. Ky mjet i jashtëzakonshëm aksesueshmërie, i krijuar kryesisht për individët me dëmtime të shikimit, ofron mbështetje të vlefshme për ata që përpiqen të shohin ekranin ose thjesht kërkojnë ndihmë shtesë gjatë përzgjedhjes së përmbajtjes për të parë.

Voice View, siç e përshkruan Amazon, është një lexues ekrani i zhvilluar posaçërisht për pajisjet Fire TV. Kur aktivizohet, ai komunikon me zë tekstin në ekran ndërsa përdoruesit lundrojnë nëpër opsionet dhe cilësimet e menysë. Për më tepër, ai mund të përdoret gjatë procesit fillestar të konfigurimit të pajisjes, duke ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse dhe miqësore për përdoruesit.

Për të hyrë në këtë veçori, sigurohuni që të keni një Fire TV Stick të shoqëruar nga një telekomandë Alexa Voice. Përdoruesit nuk do të përballen më me asnjë kufizim kur bëhet fjalë për të shijuar shfaqjet ose filmat e tyre të preferuar. Duke mbajtur njëkohësisht butonat Meny dhe Back, të vendosura në treshen e sipërme të butonave të vegjël në telekomandë, për rreth dy deri në pesë sekonda, funksioni Voice View mund të aktivizohet pa sforcim.

Përveç metodës në distancë, përdoruesit kanë gjithashtu mundësinë për të aktivizuar ose çaktivizuar Voice View përmes aplikacionit Settings. Thjesht hyni në seksionin e aksesueshmërisë dhe zgjidhni VoiceView. Kur aktivizohet me sukses, përdoruesit do të priten me kërkesën zanore qetësuese, "VoiceView Ready", që tregon se funksioni është i aktivizuar dhe gati për të ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse. Anasjelltas, kur funksioni është i fikur, përdoruesit do të dëgjojnë kërkesën, "Dalja nga VoiceView".

Duke përqafuar mjetet e aksesueshmërisë si Voice View, Amazon demonstron përkushtimin e saj ndaj gjithëpërfshirjes, duke siguruar që të gjithë të mund të shijojnë përfitimet e Fire TV Stick. Pavarësisht nëse ka qasje në një gamë të gjerë përmbajtjesh ose lundrim nëpër meny pa sforcim, kjo veçori shton komoditet dhe përfshirje për të gjithë përdoruesit.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Si mund ta aktivizoj funksionin Voice View në Amazon Fire Stick?

Për të aktivizuar funksionin Voice View, mbani të shtypur njëkohësisht butonat Meny dhe Back në telekomandën Alexa Voice për rreth dy deri në pesë sekonda. Përndryshe, mund ta aktivizoni përmes aplikacionit Cilësimet duke zgjedhur Accessibility dhe më pas VoiceView. Çfarë bën Voice View?

Voice View është një lexues i ekranit që lexon tekstin në ekran ndërsa lundroni nëpër opsionet dhe cilësimet e menysë në Amazon Fire Stick. Ndihmon individët me dëmtime shikimi duke ofruar ndihmë dëgjimore për një përvojë të përmirësuar shikimi. A është Voice View vetëm për përdoruesit me dëmtim të shikimit?

Megjithëse Voice View është projektuar kryesisht për individë me dëmtime shikimi, çdokush mund të përfitojë nga veçoritë e tij për ta bërë navigimin dhe përzgjedhjen e përmbajtjes më të përshtatshme dhe të aksesueshme. A mund ta aktivizoj dhe çaktivizoj Voice View? Po, mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lehtësisht funksionin e Pamjes me zë. Kur aktivizohet, kërkesa "VoiceView Ready" do të konfirmojë aktivizimin e saj. Në mënyrë të ngjashme, kur çaktivizohet, do të dëgjoni "Dalja nga VoiceView".