Metoda e re e propozuar për të përcaktuar të menduarit e makinës

Studiuesit kanë prezantuar një qasje të re për të matur nëse një makinë me të vërtetë po mendon ose thjesht po rigjeneron të dhëna, duke paraqitur një alternativë ndaj Testit Turing të gjatë. Testi Turing, i konceptuar fillimisht nga Alan Turing në vitet 1950, përfshinte një hetues që bënte dallimin midis një kompjuteri dhe një njeriu. Sidoqoftë, përparimet e fundit në AI e kanë bërë këtë test joefektiv, siç ilustrohet nga mekanizmat e mashtrimit në platforma si Tinder dhe rritja e chatbots.

Në një botim të kohëve të fundit në revistën Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird nga Universiteti Princeton dhe Marco Ragni nga Universiteti i Teknologjisë Chemnitz propozojnë një kornizë me tre hapa për të vlerësuar të menduarit e makinës dhe për të dhënë përgjigje përfundimtare për këtë enigmë.

Hapi i parë përfshin nënshtrimin e makinës ndaj eksperimenteve psikologjike për të vlerësuar aftësinë e saj për të arsyetuar duke përdorur metoda konkluzionesh të ngjashme me njeriun, në krahasim me mbështetjen vetëm në proceset logjike konvencionale. Kjo bateri testesh synon të dallojë nëse makina shfaq arsyetim të ngjashëm me njeriun.

Hapi i dytë, i njohur si vetë-reflektim, teston të kuptuarit e makinës për arsyetimin e vet. Introspeksioni, një tipar i rrënjosur në njohjen njerëzore, mund të hedhë dritë mbi aftësinë e makinës për të kuptuar dhe analizuar proceset e veta logjike. Për shembull, kur paraqitet me pyetjen, "Nëse Ann është inteligjente, a rrjedh që Ann është inteligjente apo ajo është e pasur, apo të dyja?" një njeri do të pranonte se nuk ka asnjë tregues të pasurisë së Anës. Në të kundërt, një kompjuter mund të luftojë për të përcaktuar arsyen që qëndron pas këtij zbritjeje.

Së fundmi, studiuesit mbrojnë kërkimin në kodin burimor të makinës, duke synuar të dallojnë arsyetimin e vërtetë nga aplikimi i "të mësuarit të thellë". Duke vlerësuar kodin për "përshtatshmërinë njohëse", studiuesit mund të dallojnë nëse aftësitë e arsyetimit të makinës rrjedhin nga të kuptuarit e vërtetë ose algoritmet e kutisë së zezë.

Në punimin e tyre, Johnson-Laird dhe Ragni pohojnë se Testi origjinal Turing duhet të zëvendësohet nga një ekzaminim gjithëpërfshirës i arsyetimit të një programi. Studiuesit propozojnë trajtimin e makinës si një pjesëmarrës aktiv në eksperimentet njohëse dhe, nëse është e nevojshme, nënshtrimin e kodit të saj ndaj analizave të ngjashme me studimet e imazhit të trurit.

Ndërsa inteligjenca artificiale integrohet më tej në jetën tonë të përditshme, nevoja për të konstatuar se kur makineritë imitojnë arsyetimin njerëzor, dhe kështu "mendojnë", evoluon nga përsiatja teorike e Turing në një problem të prekshëm që kërkon zgjidhje praktike.

