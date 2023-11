Sipërfaqet e reja të pajisjes Realme: Specifikime dhe detaje emocionuese!

Një pajisje e re Realme me kodin e modelit RMX3890 është shfaqur së fundmi në FCC, duke nxitur më tej pritjet për linjën e ardhshme të smartfonëve. Kjo pajisje është parë gjithashtu në faqet e internetit të certifikimit TKDN të EEC dhe Indonezisë, duke forcuar mbërritjen e saj të afërt. Ndërsa detajet konkrete ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, informacioni i rrjedhur është i mjaftueshëm për t'i bërë entuziastët e teknologjisë të gumëzhinin nga emocioni.

Sipas listës së FCC, telefoni inteligjent Realme ka përmasa 164.6mm×75.4mm×7.59mm dhe peshon 185 gram. Ai mbështet opsione të shumta lidhjeje, duke përfshirë 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi me dy breza, GPS dhe NFC. Veçanërisht, smartphone pritet të ketë katër sisteme navigimi, përkatësisht Beidou, Galileo, GLONASS dhe GPS.

Ndërsa duket të jetë një smartphone me rangun e mesëm 4G, ne nuk mund të nxjerrim përfundime përfundimtare derisa Realme të bëjë një njoftim zyrtar. Pra, për momentin, ne presim me padurim më shumë informacion për të kuptuar më mirë se çfarë ka ruajtur kjo pajisje për ne.

Linja e ardhshme e telefonave inteligjentë të Realme po gjeneron bujë të konsiderueshme në komunitetin e teknologjisë. Një nga lëshimet më të shumëpritura është Realme GT5 Pro, i vendosur të dalë nesër në orën 2:3000 me kohën lokale në Kinë. Ky smartphone po krijon valë për të qenë i pari që mbështet regjistrimin e videove telefoto në Dolby Vision HDR. Për më tepër, ai pritet të mburret me specifika mbresëlënëse, duke përfshirë sensorin LYTIA Sony, ekranin e BOE me ndriçim deri në 8 nits dhe Snapdragon 3 Gen 24 me një RAM mahnitëse XNUMX GB.

Përveç Realme GT5 Pro, një tjetër telefon emocionues në punë është Realme C65 5G, i cili thuhet se do të bëjë debutimin e tij në fillim të dhjetorit. Ai pritet të jetë i disponueshëm në konfigurime të shumta, duke filluar nga 4 GB në 8 GB RAM dhe 64 GB deri në 128 GB memorie. Kjo pajisje mund të vijë në dy opsione joshëse ngjyrash, Vjollca e errët dhe jeshile.

Ndërsa i presim me padurim këta smartfonë të rinj Realme, një gjë është e sigurt: marka vazhdon të shtyjë kufijtë dhe të magjeps tregun me ofertat e saj inovative. Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime mbi formacionin emocionues të Realme!

FAQs

1. Çfarë opsionesh lidhjeje mbështet Realme RMX3890?

Realme RMX3890 pritet të mbështesë 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi me dy breza, GPS dhe NFC.

2. Kur është vendosur të nisë Realme GT5 Pro?

Realme GT5 Pro është planifikuar të dalë nesër në orën 2:XNUMX me kohën lokale në Kinë.

3. Cila është veçoria e spikatur e Realme GT5 Pro?

Realme GT5 Pro po krijon bujë për të qenë telefoni i parë inteligjent që mbështet regjistrimin e videove telefoto në Dolby Vision HDR.

4. Në cilat ngjyra do të jetë i disponueshëm Realme C65 5G?

Realme C65 5G pritet të vijë në opsionet e ngjyrave Dark Purple dhe Green.

5. Çfarë mund të presim nga linja e ardhshme e smartfonëve të Realme?

Linja e ardhshme e telefonave inteligjentë të Realme premton të ofrojë veçori inovative, specifikime mbresëlënëse dhe opsione emocionuese të dizajnit, duke mbajtur të paprekur traditën e markës për shtyrjen e kufijve.