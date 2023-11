A është me të vërtetë Hindsight 20/20? Gabimi i Apple prej 6 milionë dollarësh i Ted Gioia-s

By

Në një zbulim befasues, Ted Gioia, një konsulent menaxhimi i kthyer në kritik të xhazit, pranoi një vendim të kushtueshëm që mori rreth 25 vjet më parë. Në vitet 1980, Gioia, një përdorues i zjarrtë i produkteve të Apple, investoi në gjigantin e teknologjisë duke blerë 300 aksione me një çmim pak më të lartë se oferta e tij fillestare publike. Ai nuk e dinte se ky investim në dukje i zakonshëm do të ishte kthyer në 6.4 milionë dollarë sot.

Shitja e aksioneve të tij në Apple ndodhi afërsisht në të njëjtën kohë kur bashkëthemeluesi Steve Jobs u kthye në kompani, duke çuar në realizimin e parë nga Gioia për gabimin e tij prej 6 milionë dollarësh. Nëse ai do të kishte mbajtur aksionet e tij, duke marrë parasysh ndarjet e mëvonshme të aksioneve, investimi i tij origjinal do të kishte lulëzuar në 33,600 aksione mahnitëse, aktualisht me vlerë rreth 6.4 milionë dollarë.

Ndërsa Gioia ia atribuoi vendimin e tij për të shitur aksionet e tij në Apple një periudhe trazirash për kompaninë, duke theksuar vështirësitë e saj pas largimit të Jobs, është e qartë se ai tani i vjen keq që nuk qëndroi në kurs. Si autor i shumë librave dhe historian i muzikës, Gioia ofron një perspektivë unike mbi sfidat e Apple në epokën pas Jobs.

Kjo histori shërben si një kujtesë se edhe investitorët më të informuar mund të bëjnë gabime të kushtueshme. Mendja e pasme e Gioias është një shembull i qartë i një mundësie të humbur që mund të kishte rezultuar në siguri financiare dhe përfitime personale.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Cilat ishin arsyet pas vendimit të Ted Gioia për të shitur aksionet e tij të Apple?

Ted Gioia shiti aksionet e tij të Apple rreth kohës kur bashkëthemeluesi Steve Jobs u kthye në kompani. Në atë moment, Apple po përballej me vështirësi dhe Gioia besonte se kishte humbur rrugën pa Jobs.

2. Sa do të vlejnë sot aksionet e Apple të Ted Gioias?

Nëse Ted Gioia do të kishte mbajtur 300 aksionet e tij të Apple, të përshtatura për ndarjet e aksioneve, ato do të ktheheshin në 33,600 aksione me vlerë rreth 6.4 milionë dollarë.

3. A mund të shihet gabimi i Ted Gioia-s si një përrallë paralajmëruese për investitorët e tjerë?

Po, gabimi prej 6 milionë dollarësh i Ted Gioia shërben si një kujtesë se edhe investitorët me përvojë mund të bëjnë gabime të kushtueshme. Ai thekson rëndësinë e një strategjie investimi afatgjatë dhe pasojat e mundshme të shitjes shumë herët.

4. Çfarë mësimesh mund të nxirren nga përvoja e Ted Gioia me aksionet e Apple?

Përvoja e Ted Gioia-s thekson rëndësinë e njohjes së vlerës dhe rritjes së mundshme të një kompanie, edhe gjatë kohërave sfiduese. Ai nënvizon rëndësinë e qëndrimit të investuar dhe të mos nënshtrimit ndaj pasigurive afatshkurtra.