Pajisjet e reja për të marrë në konsideratë përmirësimin në këtë sezon festash

Sezoni i festave është koha e përkryer për të përmirësuar pajisjet tuaja, për të përfituar nga shitjet dhe për të trajtuar veten ose të dashurit tuaj me teknologjinë e re. Pavarësisht nëse jeni një përdorues i mprehtë i Apple ose një entuziast i Android, ka opsione emocionuese të disponueshme këtë vit që ia vlen të merren parasysh.

iPhone 15: iPhone më i mirë për shumicën e përdoruesve

iPhone 15 është një zgjedhje e shkëlqyer për përdoruesit e iPhone që kërkojnë një përmirësim. Mund të jetë gjenerata e parë me USB-C, që do të thotë se duhet t'u thoni lamtumirë atyre kabllove Lightning, por ofron një përvojë të rinovuar dhe të rimbushur. Me një larmi ngjyrash për të zgjedhur dhe veçori të gjeneratës së re të iPhone si Emergjenca SOS përmes satelitit dhe ishulli i zgjuar Dynamic, iPhone 15 është një zgjedhje solide.

Pixel 8: Telefon i vogël me performancë të madhe

Nëse jeni të lodhur duke mbajtur telefona të mëdhenj dhe të rëndë, Pixel 8 ia vlen të merret në konsideratë. Mund të jetë pak më i vogël se paraardhësi i tij, por është i mirë me procesorin e ri Google Tensor dhe modifikimet e fotografive të aktivizuara me AI. Plus, me angazhimin e Google për shtatë vjet përditësime të Android, mund të jeni të sigurt se telefoni juaj do të qëndrojë i përditësuar për vitet në vijim.

AirPods Pro me USB-C: Kufjet më të mira që mund të dhuroni

Përmirësoni përvojën tuaj audio me AirPods Pro me USB-C. Edhe me modelet e reja në horizont, AirPods Pro ofron veçori si MagSafe Charging dhe pajtueshmërinë USB-C që i bëjnë ato një zgjedhje të shkëlqyer. Thuaj lamtumirë kufjeve tuaja të vjetra dhe kërcitëse dhe shijoni komoditetin e këtyre mrekullive me valë.

Sonos Era 300: Altoparlanti më i mirë Bluetooth i pajtueshëm me AirPlay

Për ata që e duan komoditetin e AirPlay, Sonos Era 300 është një shtesë fantastike për çdo shtëpi. Me gjashtë drejtues të pozicionuar në mënyrë strategjike për shpërndarje optimale të zërit, ky altoparlant Bluetooth do të mbushë dhomat tuaja me muzikë të cilësisë së lartë. Plus, është i pajtueshëm me Amazon Alexa për kontroll të lehtë të shtëpisë inteligjente.

Tableti Pixel: Tableti më i mirë jo-Apple që ia vlen të merret

Tableti i ri Pixel i Google është një pajisje e gjithanshme që mund të përdoret për punë, lojëra ose si një kontrollues inteligjent i shtëpisë. Me softuerin e tij të përmirësuar Android dhe rastet e ndryshme të përdorimit, është një opsion i shkëlqyeshëm për ata që kërkojnë një tabletë jo të Apple.

Seria Apple Watch 9: Një orë inteligjente që ia vlen të përmirësohet

Përdoruesit e Apple Watch do të jenë të kënaqur me veçoritë e Serisë 9. Me gjestin "Trokitja e dyfishtë" për përdorim të lehtë me njërën dorë dhe komandat "Siri" jashtë linje, kjo orë inteligjente sjell komoditet në kyçin tuaj. Përmirësojeni në Serinë 9 për një përvojë të qetë dhe të përmirësuar.

Laps Apple me USB-C me rrëshqitje: Një majë shkruese për artistin në jetën tuaj

Nëse njihni dikë që i pëlqen vizatimi dixhital, Apple Pencil 3 është një domosdoshmëri. Me komoditetin e shtuar të USB-C, karikimi bëhet më i lehtë se kurrë. Jepni dhuratën e një përvoje vizatimi më të butë dhe më efikase me Apple Pencil.

Përmirësoni lojën tuaj teknologjike këtë sezon festash me këto pajisje më të mira. Pavarësisht nëse jeni një entuziast i iPhone ose një dashnor i Android, ka diçka për të gjithë në këtë listë. Trajtojeni veten ose surprizoni të dashurit tuaj me ofertat më të fundit dhe më të mira të teknologjisë. Gëzuar blerjet!