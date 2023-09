5 pajisjet kryesore Chromebook për studentët nën 300 dollarë

By

Nëse jeni student në kërkim të një laptopi të përballueshëm dhe efikas, një Chromebook mund të jetë zgjidhja perfekte për ju. Pajisjet Chromebook ofrojnë vlerë të madhe për çmimin e tyre, duke i bërë ato ideale për studentët me një buxhet. Megjithëse mund të mos i kenë të gjitha tiparet e laptopëve tradicionalë, Chromebook-ët shkëlqejnë në shfletimin në ueb, transmetimin dhe kontrollimin e emaileve. Ato janë gjithashtu të pajtueshme me lojërat cloud, duke i bërë ato një opsion të zbatueshëm për lojtarë të rastësishëm.

Këtu janë pesë Chromebook-ët më të mirë të rekomanduar për studentët nën 300 dollarë:

1) Lenovo 14e (235 dollarë): Ky Chromebook shquhet për raportin e tij të shkëlqyer të veçorive ndaj çmimit. Me një procesor AMD A6, 4 GB RAM dhe 32 GB memorie flash, ofron performancë të kënaqshme për detyrat e përditshme. Lenovo 14e ofron gjithashtu një larmi portash, duke përfshirë porte të dyfishta USB 3.1, porte të dyfishta USB-C, një fole kyçëse Kensington dhe një lexues kartash microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 dollarë): Acer Chromebook 314 përmban një procesor Intel Celeron N4020, 4 GB RAM dhe 64 GB hapësirë ​​ruajtëse eMMC. Megjithëse mund të mos jetë i përshtatshëm për lojëra ose për të kryer shumë detyra, ai ofron një jetëgjatësi të gjatë baterie deri në 10 orë.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (duke filluar nga 285 dollarë): ASUS Chromebook Flip CM3 vjen me një çip MediaTek MT8183 të optimizuar për Chrome OS. Ai krenohet me një faktor të formës kompakte, një ekran IPS 12 inç me një raport pamjeje 3:2 dhe një jetëgjatësi mbresëlënëse baterie 16-orëshe. Ai gjithashtu mbështet një stilolaps USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 dollarë): Lenovo Chromebook Duet mund të përdoret edhe si laptop edhe si tablet. Ekrani i tij me prekje 10.1 inç dhe dizajni portativ e bëjnë atë të përsosur për përdorim në lëvizje. Me një chipset MediaTek Helio P60T, ai ofron një jetëgjatësi baterie deri në 10 orë.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 dollarë me oferta): Samsung Chromebook 4+ përmban një ekran 15.6 inç, duke i dhënë një avantazh ndaj Chromebook-ëve të tjerë. Ofron konfigurime me 4 GB ose 6 GB RAM dhe deri në 64 GB hapësirë ​​ruajtëse. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se për një SSD tradicional me 128 GB hapësirë ​​ruajtëse, çmimi rritet në afër 400 dollarë.

Këto pajisje Chromebook ofrojnë performancë të besueshme dhe plotësojnë nevojat e studentëve me një çmim të përballueshëm. Megjithatë, rekomandohet të bëni kërkime të mëtejshme dhe të merrni parasysh kërkesat personale përpara se të merrni një vendim blerjeje.

Burimet:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.