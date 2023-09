Valve feston 20-vjetorin e llogarive më të vjetra të përdoruesve të Steam me distinktivë specialë

Valve, krijuesi i Steam, po përkujton 20-vjetorin e disa prej llogarive më të vjetra të përdoruesve të platformës duke u dhënë atyre distinktivë të veçantë dixhitalë. Këto distinktivë përmbajnë skemën origjinale të ngjyrave Steam dhe kanë shkaktuar valë nostalgjie te lojtarët, sipas IGN.

Steam, dyqani më i madh i lojërave kompjuterike dixhitale në botë, hapi për herë të parë dyert e tij për lojtarët në shtator 2003. Ai shpejt fitoi popullaritet, me një nga tërheqjet e tij më të hershme që ishte loja "Counter-Strike". Çuditërisht, disa nga llogaritë e hershme që iu bashkuan platformës janë ende aktive sot, dhe përdoruesit kanë ndarë kujtimet e atyre ditëve të hershme.

Valve ka evoluar vazhdimisht Steam gjatë viteve, duke zgjeruar shërbimet dhe ofertat e saj. Kohët e fundit, kompania madje u fut në zhvillimin e harduerit me shpalljen e Steam Deck. Kjo pajisje portative e lojërave shënon një moment historik emocionues në udhëtimin e platformës.

Në janar, Steam arriti një moment historik të rëndësishëm, me një rekord 10 milionë lojtarësh të angazhuar në lojëra në platformë njëkohësisht. Kjo pasqyron tërheqjen e qëndrueshme të platformës dhe komunitetin gjithnjë në rritje të lojtarëve të PC-ve që zgjedhin Steam si destinacionin e tyre të preferuar të lojërave.

Ndër lojërat më të njohura në Steam aktualisht janë "Counter-Strike: Global Offensive" e Valve, e cila krenohet me gati një milion lojtarë të përditshëm, si dhe "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" nga Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" nga Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" nga Amazon.com Inc, "FIFA 23" nga Electronic Arts Inc dhe "Apex Legends" nga Respawn.

Shenjat speciale dixhitale që u jepen llogarive më të vjetra të Steam shërbejnë si një kujtesë e historisë së pasur të platformës dhe ndikimit të qëndrueshëm që ajo ka pasur në industrinë e lojërave.

