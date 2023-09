15 Softuer i pabesueshëm PDF për Windows 10 në 2023

Në epokën e sotme dixhitale, të kesh një softuer të besueshëm PDF është thelbësor për rrjedhën efikase të punës dhe menaxhimin e dokumenteve. Për përdoruesit e Windows 10, ka shumë opsione të disponueshme, por zgjedhja e softuerit më të mirë mund të jetë dërrmuese. Për të ndihmuar në thjeshtimin e kërkimit tuaj, ne kemi përpiluar një listë të 15 softuerëve PDF më të jashtëzakonshëm të krijuar posaçërisht për Windows 10 në 2023. Këto aplikacione softuerësh ofrojnë një gamë të gjerë funksionesh dhe ofrojnë një përvojë të pandërprerë përdoruesi, duke i bërë ato mjete të domosdoshme për individët dhe bizneset njësoj.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Softuer për modifikimin e fotografive

Adobe Photoshop Elements 2023 është një softuer për redaktimin e fotografive i krijuar për PC Windows. Ai përdor teknologjinë Adobe Sensei AI për të automatizuar detyrat dhe për të lejuar përdoruesit të përqëndrohen në përmirësimet krijuese. Me 61 modifikime të drejtuara, përdoruesit mund të krijojnë thellësi, peizazhe të përsosura, të zëvendësojnë sfondet dhe të bëjnë duotone moderne. Softueri ofron gjithashtu krijime të personalizuara përmes shablloneve të kolazheve dhe shfaqjeve rrëshqitëse dhe përmbajtjes së përditësuar krijuese. Për më tepër, ai ofron aplikacione shoqëruese në ueb dhe celular për redaktimin e fotografive në lëvizje.

Karakteristikat kryesore të Adobe Photoshop Elements 2023 përfshijnë teknologjinë Adobe Sensei AI, 61 modifikime të drejtuara, krijime të personalizuara dhe aftësinë për të shkuar përtej desktopit tuaj. Ndërsa softuerit i mungon funksionaliteti i avancuar i versionit të plotë të Photoshop-it, ai vlerësohet për përballueshmërinë dhe aksesin e tij për fillestarët.

Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal ofron një grup të plotë aplikacionesh për zyrë dhe veçori të avancuara sigurie. Me aplikacionet premium të Office si Word, Excel dhe PowerPoint, përdoruesit mund të krijojnë dhe organizojnë lehtësisht dokumentet e tyre. Abonimi përfshin gjithashtu 1 TB hapësirë ​​ruajtëse në renë kompjuterike në OneDrive, duke lejuar aksesin dhe ndarjen e pandërprerë të skedarëve nëpër pajisje. Outlook, një aplikacion i sigurt email dhe kalendar, përfshihet gjithashtu në abonim. Softueri mund të përdoret në pajisje të shumta, duke ofruar fleksibilitet të madh.

Karakteristikat kryesore të Microsoft 365 Personal përfshijnë aftësinë për të krijuar, organizuar dhe kryer gjërat me lehtësi, aplikacione premium Office, 1 TB hapësirë ​​ruajtëse në renë kompjuterike OneDrive, Outlook për email dhe kalendarë dhe veçori të avancuara të sigurisë. Disa përdorues e shohin ndërfaqen të ngathët dhe modeli i bazuar në abonim mund të mos preferohet nga të gjithë, por në përgjithësi është një zgjedhje popullore për ata që kërkojnë një paketë zyre gjithëpërfshirëse me ruajtje cloud.

Kindle Paperwhite me dritë të ngrohtë të rregullueshme

Kindle Paperwhite është një lexues elektronik i krijuar me qëllim që ofron një përvojë superiore leximi. Me ekranin e tij 6.8 inç, dritën e ngrohtë të rregullueshme dhe kufijtë më të hollë, është krijuar për të imituar përvojën e leximit në letër të vërtetë. Ekrani pa shkëlqim siguron lexim të rehatshëm edhe në rrezet e diellit të fortë, ndërsa veçoria e papërshkueshme nga uji e bën atë të përshtatshëm për lexim në plazh ose në banjë. Kindle Paperwhite mund të ruajë mijëra tituj dhe ofron deri në 10 javë jetëgjatësi të baterisë. Gjithashtu ofron akses në Kindle Unlimited, ku mund të gjeni mbi 2 milionë tituj dhe mijëra libra audio. Me ndërfaqen e tij të lehtë për t'u përdorur dhe dizajnin kompakt, ky e-lexues është një mënyrë e përshtatshme dhe e këndshme për t'u kënaqur me zakonin tuaj të leximit.

Karakteristikat kryesore të Kindle Paperwhite përfshijnë një ekran 6.8 inç me dritë të ngrohtë të rregullueshme, një dizajn në pjesën e përparme me një ekran pa shkëlqim, hidroizolim për zhytje aksidentale, aftësinë për të ruajtur mijëra tituj, deri në 10 javë jetëgjatësi baterie dhe qasje në Kindle Unlimited dhe libra audio. Disa përdorues mund ta shohin ndërfaqen e përdoruesit konfuz dhe ekrani me prekje mund të ketë probleme të rastësishme të reagimit, por në përgjithësi është një zgjedhje e shkëlqyer për lexuesit e zjarrtë që kërkojnë një pajisje të dedikuar për kënaqësinë e tyre të leximit.

Burimet: Adobe, Microsoft, Amazon